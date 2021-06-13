北市藥局「偷跑」賣快篩劑！食藥署要罰　衛生局回應了

記者柯振中／綜合報導

指揮中心日前表示，準備開放居家快篩，立刻有業者提出申請，最快一周後輸台。不過，某家藥局被抓包，已經開始販售快篩劑，讓人搞不清楚發生什麼狀況。對此，台北市衛生局則說，是否開罰，還是要到現場才能確定。

▲北市藥局偷跑賣快篩劑。（圖／《東森新聞》）



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本站此前《準確度8成↑！食藥署核准2款「家用快篩」 最快下週就能在藥局買》 報導，指揮中心日前擬開放居家快篩，立刻有業者提出申請，也已獲得食藥署核准，3家業者將進口2款產品，最快一周後輸台，食藥署一周內將訂出指引，讓民眾有所依循。

不過，根據《東森新聞》報導，走進這間藥局，立刻能在顯目的地方看見快篩劑，每劑550元，包括拭子棒、萃取液試管以及測試紙。而實際購買後，現場人員也會進行教學，將頭往後仰，接著把拭子棒插入鼻腔，等到感受到阻力，再旋轉拭子棒，沾黏一下鼻腔內的分泌物。

▼藥局人員還會教學，如何使用快篩劑。（圖／《東森新聞》）



衛福部食藥署認為，這種狀況有違法之虞，違反消保法，若限期沒有改善，可以開罰6萬到150萬元。

對此，台北市衛生局回應，原則上依據消保法，的確可以開罰，但發生這種狀況，最好還是實際到場了解，確認到底是怎樣，才可以有進一步動作。

消保官則表示，會尊重中央意見，進行可能的裁罰，不過是否真的要開罰，還有裁量空間。

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