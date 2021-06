遊湖碰上水壩洩洪！4女慘卡壩邊「半船懸空」　崩潰狂後狂擠

▲租船遊水壩遇洩洪,4人卡閘門口「命懸半空」。(圖/翻攝自ATCEMS)

記者趙蔡州/綜合報導

美國德州10日發生了一起驚險事件,當地4名年輕女子駕駛租借的小船前往一處水壩湖區玩樂,不料過程中船意外卡在水壩邊的水道閘門口,半個船身懸在空中「搖搖欲墜」,嚇得4人拚命往後靠增加重量,所幸經當局派出巡邏艇把小船回拖,才讓4人平安回到岸上。

綜合外媒報導,事件發生在德州奧斯汀市(Austin),4名年輕女子10日租了一艘小船,在當地知名的伯德夫人湖(Lady Bird Lake)遊湖玩樂,不料當地由於剛下過大雨,水壩的打開溢洪道閘門洩水,但她們卻沒有發覺,小船就這樣隨著水流漂到壩邊,當她們驚覺時已經來不及回頭了。

▲租船公司派出的船隻無法將受困小船拖離大壩,只能等待消防局人員到場協助。(圖/翻攝自ATCEMS)

小船最後尷尬的卡在水道閘門口,附近的民眾見狀紛紛幫忙打電話報警,4人也趕緊聯繫租船公司求助,並且拚命的往後靠增加重量,想盡辦法拖延小船漂流速度,場面相當驚險。

租船公司接到求救後,派遣了船隻到場救援,但由於4女駕駛的小船不具有逆流回到安全區域的動力,公司派出的船隻也無法將船拖離大壩,只能等待消防局人員到場協助。

當地消防局人員趕到後,認為4人有墜谷風險,馬上給予4人發送救生衣,隨後在壩底安排預備人手,最後由警方出動動力足夠的巡邏艇,才順利把小船往回拖到安全區域,讓4人平安回到岸上。

FINAL UPDATE water rescue 1-79 N PLEASANT VALLEY RD: Here is a look at the scene of the earlier rescue from #ATCEMS District Command 6. pic.twitter.com/qJ9RL1Q9V0