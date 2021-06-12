上海復星估8月開始生產BNT疫苗　協議年產能達10億劑

▲上海復星醫藥。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海復星醫藥董事長吳以芳11日透露，復星與德國BioNTech已展開相關技術轉移工作，包含供應鏈設備的訂購、原料的準備等，德國方派出的專家也已經到達上海金山的改造工廠，「希望8月份整個產業線能夠建成，並開始正常生產。」

上海復星醫藥11日舉行股東大會，復星醫藥董事長吳以芳在會上回應了投資人提出的問題。

根據雙方先前所簽訂的協議，復星將與BionTech投資建立合資公司，雙方各持50%股份的，以實現疫苗本地化生產及商業化。對此，吳以芳表示，正在與BioNTech商談股權協議和技術合作協議，相關文本已經準備好，雙方在就細節溝通，按照計劃，6月將完成以上協議的簽署工作。

根據協議，復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑mRNA新冠核酸疫苗的生產設施，但有投資人對需求面抱有疑慮。對此，吳以芳指出，在產能建置過程中，公司發現5億劑和10億劑產能在投資上基本沒有差異，且全球市場存在一定量的未來需求，同時建成的生產線也要考慮未來其他的mRNA技術的轉移和合作，因此留有一定的產能餘地很有必要。

吳以芳也透露，雙方已經在開展相關的技術轉移工作，包含供應鏈上設備的訂購，原輔材料的準備都在開展，德國方面派出的第一位專家也已經到了上海金山改造工廠，「希望8月份整個產業線能夠建成，並開始正常生產。」

吳以芳還說，用於疫苗生產的上海凱茂廠房已經通過了BioNTech的遠程審計，生產線已經準備就緒，隨時可用，當前擁有的年產能就有3.5到4.2億劑。

▼香港先前透過復興醫藥取得的BNT疫苗為德國生產。（圖／CFP）

