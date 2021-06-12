台中獲7萬劑AZ疫苗！85歲以上優先施打　盧秀燕喊話：不需要預約

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市12日獲配7萬劑疫苗，將優先提供一至三類尚未接種者、住宿型機構及85歲以上長者施打。對此，市長盧秀燕表示，市府已製發「施打疫苗通知單」，由里鄰系統投遞，長輩無須提出申請，收到通知單後再依單子上的時間與地點前往施打即可，而市府將優先提供85歲以上的長者施打、並設置64個快打站。

盧秀燕表示，中央規定這次開放前六類人員進行施打，不過施打的人數，遠超過分配到的疫苗。因此，按照中央規定，此次配撥疫苗的計算方式為一至三類尚未接種人數配6成、住宿型機構配6成，以及75歲以上長者依當地75歲以上老年人口數配27%，所以加起來台中市這一波分配到7萬劑。

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盧秀燕指出，75歲以上長者為中央公告的COVID-19公費疫苗第六類施打對象，台中市75歲老年人口約有13萬人，依中央規定的27%計算，台中市獲配數量僅約僅3萬6千劑，由於施打人數遠大於獲配數量，因此市府優先提供85歲以上長輩施打，估計符合資格者約3萬6千人，配合64處快打站，期望儘早達成群體免疫效果。而尚未安排的公費對象，也將視中央疫苗供應情況，逐步安排接種。

▲台中市疫苗分配。（圖／台中市政府提供，下同）

另外，針對85歲以上長者施打疫苗，民政局指出，此次施打疫苗時間為6月15日至17日，已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請，請各位長輩按通知時間，攜帶通知單、健保卡、身分證、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打，如行動不便無法前往，需特殊協助，可與鄰長聯絡；若非台中市籍的長者想要施打，則可選擇跟衛生所或合約醫療院所預約施打。