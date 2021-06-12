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稱本土疫情「萬華破口」遭罵翻　石崇良：沒有責怪任何人的意思

記者嚴云岑／台北報導

國民黨立委羅明才11日追問衛福部，這波疫情破口在哪裡？衛福部次長石崇良竟稱「萬華」，消息一出後，引發輿論譁然。對此，石崇良回應，昨日發言是回應羅委員質詢，沒有責怪任何人的意思，也希望大家不要標箋化。

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

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台北市副市長黃珊珊11日在臉書要求石崇良向萬華人道歉，12日陪同柯文哲視察南門市場時表示，萬華沒有得罪人，更是這次最大的受害人，直指石崇良「對不起萬華的民眾，更對不起雙北的市民」。

對於各界批評，石崇良稍早回應媒體，昨日立法院發言，萬華破口係回應立法委員羅明才質詢，表示這波疫情依據疫調、確診個案數、地理分佈等科學數據，係由萬華地區擴散至週邊地區，因此應該儘速加強這些地區的社區篩檢，找出潛在感染者，疫情才能早點控制。

他更強調，沒有責怪任何人的意思，也希望大家不要標箋化，病毒才是我們共同的敵人。

陳時中下午也在記者會上表示，無論指揮中心或地方政府，都有講話不精確的地方，對於失言造成的傷害致歉。因為沒有人願意染疫，也不願把病毒帶給別人，大家可能會覺得講到特定族群或地區，都會形成傷害，但會公布只是要請國人提高警覺，並非獵巫，唯有團結一致才能對抗病毒。

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