快訊／基隆獲1.2萬劑AZ！85歲↑長者優先「免預約排隊6／15開打」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市今（12日）新增16例，全市累計241人確診，稍早基隆市長林右昌召開記者會，除了說明確診個案狀況，並針對中央今配發50萬劑AZ疫苗給各縣市表示，此次基隆獲配1.2萬劑，接下來市府將優先針對85歲以上長者、75歲原住民長者施打，共7258人，預計15日至16日於全市7區完成接種。

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▲基隆1.2萬劑AZ疫苗施打方案。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌表示，「高齡長輩安心施打，不用煩惱 一定打得到，不需要預約、排隊」，市府會統一完成造冊後，由里長、里幹事派發通知單給民眾，屆時民眾只要帶著通知書、健保卡、接種評估及意願書，提前30分鐘至指定地點即可，施打時段分為上午（9時至12時）、下午（14時至17時）兩種時段，若是行動不便者，市府將協助安排接駁。

此外，林右昌指出，若民眾未收到通知書，可聯繫區公所，而居住在基隆，但戶籍不在基隆者，則可聯繫區公所領取疫苗接種通知書，「施打長者，以居住地為主」。

基隆市接種站如下 ：

仁愛區：仁愛區公所

中正區：中正區公所

中山區：中山高中

安樂區：建德國小、武崙國小

信義區：市立體育館

暖暖區：碇內風雨籃球場

七堵區：七堵火車站（光明路側）、 百福車站