麗寶生醫加入檢驗國家隊　推出企業快篩整合型服務

▲麗寶生醫總經理吳泓泰。（圖／麗寶集團提供）

生活中心／綜合報導

本土新冠肺炎疫情嚴峻，麗寶集團旗下的麗寶醫事檢驗所通過衛福部疾管署核准為「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，正式成為檢驗國家隊！麗寶醫事檢驗所取得疾管署的能力測試，採購自動化的萃取處理設備，並以RT-PCR高通量檢測進行核酸檢測，快速產出檢測報告。這次主動伸出援手幫助政府擴大病毒篩檢能量，防堵疫情的擴散，就是希望可以盡其心力協助政府一起對抗疫情。

近來企業屢傳群聚感染，為了維持營運，同時保障員工健康，因此麗寶集團旗下麗星診所推出企業快速抗原檢測服務，可以直接到企業所在地做抗原快篩檢測，預防群聚。企業只要備妥抗原快篩計畫，包含使用之快篩試劑、受檢對象、感染性廢棄物處理事宜、抗原快篩陽性通報流程及後續處理安置方式，並且向地方政府指定的單位報備，即可與麗星診所合作抗原快篩檢測服務，目前已有多家企業正在洽詢中，包含知名電商、以及多家超過600名員工的企業等等。

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▲麗寶醫事檢驗所提供企業篩檢服務，最快一天就能得知結果。（圖／麗寶集團提供）

麗寶生醫以整合型方案為企業提供一條龍快篩檢測服務。麗星診所醫事人員至企業為造冊員工一次採檢2支鼻咽檢體；當檢測為陽性時,即刻將另一支鼻咽檢體送至麗寶醫事檢驗所作高通量核酸檢測，提供企業快速因應員工的健康照護。

在2020年初爆發新冠肺炎疫情時，廈門麗寶生醫即成為第一家取得廈門市核發核酸檢測的單位，同時也是大陸唯一一家獲新冠病毒核酸檢測資格的台商企業，針對企業檢測服務，麗寶生醫已有相當豐富的經驗，曾為大陸可口可樂、廈門航空、廈門軌道交通集團、太古飛機工程等大型企業完成檢測，幫助企業恢復營運。

另外，在大陸的政策是要求檢測後的八小時內得知結果，而廈門麗寶生醫最快六小時就可以提供報告，24小時內交付完整書面資料，甚至用微信就能得知結果，因此，廈門麗寶生醫日均檢測量達到1000餘件，截至五月底前，累計完成新冠病毒核酸檢測超過17萬件，為防疫助一臂之力。