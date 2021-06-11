快訊／國小2師遭爆「脫口罩打籃球」！新北怒：若屬實一律開罰

記者羅婉庭／新北報導

針對2名國小老師遭爆料在校園中打籃球，沒有配戴口罩，新北市教育局長張明文於記者會上指出，學校老師若在校內沒戴口罩，若查證屬實，將一律開罰3千到1.5萬罰鍰。

針對中央流行疫情指揮官陳時中10日表示新北確診病例持續為全國最多，關鍵原因在於廣篩，侯友宜上午回應，目前為止919例快篩陽性的民眾，大多都是無症狀，不會被發現，因此更顯示出廣篩的重要性，如果一直不找出來，傳播鏈蔓延的速度將會更快。

侯友宜強調，新北市一直以來非常積極的篩檢，因為只有廣篩才可以找出隱形的傳播鏈。尤其是，很多民眾篩檢出陽性，幾乎都是無症狀或是輕微的確診者，這些平常不會被注意到，而阻擋疫情的工作變得會更困難。

個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日