　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端節前「罩」顧您　慈濟贈臺鐵6300片防護面罩

▲▼慈濟基金會在端節前致贈臺鐵6300片防護面罩。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

本周末即將迎接端節連假，政府雖已向國人呼籲避免跨區人流移動，但仍不能完全排除各地會出現返鄉人潮的情形發生，其中，鐵路運輸是民眾選擇返鄉的重要交通方式之一，有鑒於此，慈濟基金會在端節前的6月10日下午致贈臺鐵6300片防護面罩，提供臺鐵各地站務員、各列車列車長、隨車工作人員等使用，讓臺鐵人員值勤時與民眾接觸，提升防疫能量。

慈濟於端節假期來臨前特地向臺鐵捐贈防護面罩，臺北運務段段長梁育裕代表受贈表示，臺鐵第一線執行勤務的人員，會與民眾高度的互動接觸可能性，仍不可大意面對連假預期可能出現的返鄉人潮，因此增強臺鐵人員防疫的設備，防護面罩是不可缺少的重要設備，也讓同仁們於值勤時更加安心於工作崗位。

▲▼慈濟基金會在端節前致贈臺鐵6300片防護面罩。（圖／慈濟基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈濟基金會指出，自從今年五月新冠肺炎本土疫情爆發後，慈濟針對第一線防疫人員防護與補充體力物資供應未曾間斷，除在5月中，新冠肺炎本土疫情爆發第一時間，慈濟就針對雙北地區第一線執勤警消人員提供防護面罩守護執勤安全防護外，到6月9日為止，共對全台警消及移民署送出超過8萬片防護面罩，為警消執勤安全多一項隨身「罩」顧的防疫裝備。

在贈送全台警消防疫物資的對象，也包括負責大眾運輸的捷運警察及鐵路警察局在內，由於在新冠疫情爆發後，大眾運輸第一線人員依舊堅守著崗位，慈濟基金會各地區也針對台鐵工作人員進行關懷。因此在端午節前夕，捐贈給臺鐵6300片防護面罩供與旅客及民眾有接觸的第一線執勤站務員，各列車列車長及隨車工作人員執勤防護使用。

▲▼慈濟基金會在端節前致贈臺鐵6300片防護面罩。（圖／慈濟基金會提供）

臺鐵指出，6月10日佛教慈濟慈善事業基金會致贈臺鐵局防疫物資防護面罩6300組給第一線服務人員使用，由臺北運務段段長梁育裕代表受贈，梁段長並致送感謝狀，感謝慈濟基金會對防疫的貢獻與努力，臺鐵局亦配合中央疫情指揮中心律定，執行各項防疫措施，祈盼全民ㄧ起防疫，守護健康，守護臺灣。

▲▼慈濟基金會在端節前致贈臺鐵6300片防護面罩。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的
快訊／才說端午別群聚！ 永和菜市場大爆滿「恐怖畫面曝」
快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風
快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

慢飛天使隔離治療頻找媽...1家3口重症　醫不捨出這招很可以

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

慢飛天使隔離治療頻找媽...1家3口重症　醫不捨出這招很可以

吳念庭生涯首扛四棒　首打席得點圈有人再度敲安建功！

家人全確診！3鳥寶住旅館「不吃飯想媽媽」　店家暖開視訊解思念

大谷翔平回休息室還幫對手撿球棒　暖哭美媒：人真好

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

林書豪重返CBA　陸媒：北京首鋼開價年薪350萬美金

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

Lexus賣最好的休旅NX大改款現身啦　全新2.4升渦輪引擎狂榨279匹

首創美容業防疫最高標準　東森自然美全員PCR篩檢

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

日贈台疫苗細節曝　蔡英文親電安倍

日贈台疫苗細節曝　蔡英文親電安倍

日本贈送124萬劑AZ疫苗4日抵台，日媒報導，蔡總統5月下旬致電前首相安倍晉三，請託6月中旬前提供疫苗；之後內閣官房長官加藤勝信拍板不經COVAX直送疫苗到台灣，過程約2週。

機師赴美染疫「住院243天」　憔悴對比照曝光

機師赴美染疫「住院243天」　憔悴對比照曝光

日本如何實踐「台灣海峽重要性」

日本如何實踐「台灣海峽重要性」

端午連假登場！今晚啟動匝道儀控

端午連假登場！今晚啟動匝道儀控

基隆率全國之先「善經濟」直送急困學生

基隆率全國之先「善經濟」直送急困學生

關鍵字：

台鐵慈濟covid-19面罩

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面