台達電桃園二廠啟動快篩！首日採檢800人　1500移工列優先

▲桃園市9日啟動「固安計畫」，市長鄭文燦視察台達電桃園二廠進行員工快篩作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對苗栗縣京元電子外籍移工爆發新冠肺炎群聚感染事件，桃園市政府啟動「固安計畫」，市長鄭文燦視察台達電桃園二廠進行快篩作業時表示，總統蔡英文下令組「竹竹苗防疫聯盟」，桃園市有11.6萬外籍移工因此推動「固安計畫」，全市16家500人以上移工大型工廠與大型移工宿舍都要快篩，若快篩呈陽性反應，通報之外還要做PCR核酸檢測，也會將勞工送至防疫旅館，大約24小時就可知道PCR採檢結果。

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▲桃園市9日啟動「固安計畫」，市長鄭文燦視察台達電桃園二廠快篩作業，感謝醫師公會理事長莫振東率領醫師團隊協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「固安計畫」是桃園市醫師公會快篩團隊協助，由理事長莫振東率領團隊於今天上午進駐台達電桃園二廠，首日預估可篩檢600至800人，會優先篩檢外籍移工約1500人，本國籍有混線作業的也會陸續安排，桃市其他企業也都在安排與篩檢作業；部分企業是自己找醫院做，有些則到聯合篩檢站做，每日篩檢量不太一樣，市府希望可以儘快做完，每天都會依照採檢結果再進行評估。

▲桃園市9日啟動「固安計畫」，台達電桃園二廠員工快篩作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，台達電是綠能能源領導廠商，在桃園有5個廠區，雇用的員工有高達6000人，在疫情期間，企業要持續營運必須要做好預防性準備，市府推動企業快篩，並媒合桃園醫師公會團隊到廠區進行快篩，台達電、市府與醫師公會已做好準備，多廠區快篩一樣可進行很順利，目前是採取用採檢亭或採檢屏風方式，前段作業是以標準快篩試劑，後段若發現有陽性反應，立刻做PCR篩檢，後段由市府確認後，會送到防疫旅館。

鄭文燦強調，目前桃園並非熱區，桃園外籍移工人數是全台第一名，外籍移工人數是9萬7000人，雇用外籍移工廠方非常多，單單雇用百人以上就有141家，因此推動企業快篩確有必要性。到場快篩陸續從今天（9日）開始推動，有些企業已有與健檢廠商駐點做快篩這部份，但還有很多還沒有做。

▲桃園市9日啟動「固安計畫」，台達電桃園二廠員工等後快篩作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，市府在工業區附近共設了13個聯合快篩站，明天開始陸續啟用，也可以到聯合快篩站快篩，聯合快篩站是1站6線，有很好採檢環境，可以讓各企業預約登記，2個型態都同時併行；而在上個階段，雙北熱區與桃園防線守住了，我們仍非常謹慎做好每項防疫工作，現在竹竹苗成立防疫聯盟，有外籍移工群聚感染，我們這條防線也會守住。

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