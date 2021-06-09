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勞工申請紓困「3萬元今凌晨收到了」　入帳截圖曝光

勞工申請紓困「3萬元凌晨入帳了」。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

▲民眾貼出紓困金入帳截圖。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院因應疫情推出「紓困4.0」措施，其中針對自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼，於7日開放申請。對此，有民眾發文表示，今天（9日）凌晨已入帳3萬元，而不少人回應也已收到紓困金。

勞動部表示，考量今年因疫情升溫，加上三級警戒，受疫情影響勞工更廣，為能照顧更多的勞工朋友，擴大辦理今年度「自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼」，針對符合排富原則的適用對象，即具中華民國國籍、108年度個人各類所得總額未達新台幣40.8萬元，且於今年4月30日已由職業工會參加勞工保險自營作業者。

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▼自營作業者或無一定雇主勞工生活補助申請。（圖／勞動部）

勞工紓困申請。（圖／勞動部）

勞動部說，除延續去年針對月投保薪資未超過2.4萬元（含）以下勞工，每人補貼3萬元外；擴大於月投保薪資超過2.4萬元（即月投保薪資等級在2.52萬元以上）的勞工，亦給予每人1萬元補貼。

勞動指出，若在勞保局系統已有109年撥付生活補助帳戶資料者，自6/4起直接核撥勞工帳戶；另外，6/7至7/5止，符合資格者可至勞保局官網e化系統，以自然人憑證或免插卡雙號（健保卡號+戶號）登入，進入系統輸入本人金融帳戶帳號、通訊地址及行動電話，登入資料無誤，將儘速撥款入帳。

對此，有民眾今在「爆廢公社」臉書社團發文表示，6/7登入勞工紓困補助，今凌晨已收到，自然人憑證不用等。根據原PO貼出的銀行交易截圖，他領到3萬元。對此，也有不少人回應，「勞保局6/7申請，今天9號也收到了」、「我也收到了」；也有人說，已申請但還沒有消息。

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