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馬國政治人物傳「廣東普篩」影片誤指台疫情蔓延　刑事局追查

記者張君豪／台北報導

刑事局8日接獲民眾舉報，有人惡意將中國廣東省進行普篩之影片移花接木，加上註解誣指該影像是台灣新冠肺炎（VOVID-19）疫情大爆發進行普篩。經警方檢視該影像，依場景中各項指示標誌及招牌均為簡體字、行經車輛牌照亦為藍底車牌、及在場員警均身著中國公安服飾等，顯見該影像拍攝地點係於中國，並非台灣境內事件。

▲馬國政治人物誤傳大陸廣東民眾排隊快篩影片指為台灣疫情氾濫狀況，警方呼籲民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬國政治人物誤傳大陸廣東民眾排隊快篩影片指為台灣疫情氾濫狀況，警方呼籲民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：該影像並疑遭人惡意以馬來西亞文字幕，註解人潮排隊等普篩景象是台灣疫情蔓延的狀況，影像明顯不符事實，刑事局已派遣專責網路電腦犯罪偵查的偵九大隊幹員上網全面巡邏，倘發現有民眾任意轉傳不實訊息，將依法究辦。

▲馬國政治人物誤傳大陸廣東民眾排隊快篩影片指為台灣疫情氾濫狀況，警方呼籲民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬國政治人物誤傳大陸廣東民眾排隊快篩影片指為台灣疫情氾濫狀況，警方呼籲民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，馬來西亞前聯邦直轄區部部長安努亞慕莎（Tan Sri Annuar Musa）7日晚間分享一段影片寫著中文「打疫苗了」，但下方是簡體字「冲啊！」然後安努就在臉書上上馬來西亞文字幕，指此情景發生在台灣。

刑事局緊急派員檢視該人士公開社群網頁，該不實影片已自行下架、警方並藉此案例呼籲民眾，對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。

民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。
 

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