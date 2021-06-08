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送愛到弱勢家庭！艾瑪絲號召10家企業共同捐助「防疫物資箱」

▲▼美妝防疫公益。（圖／品牌提供）

艾瑪絲號召企業跨界響應防疫物資箱，配送捐助新北市弱勢長照家庭照顧者。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，為了讓弱勢家庭免於物資匱乏，肏本頭皮養護品牌艾瑪絲，日前號召10家企業攜手響應物資捐贈，集結髮膚保養及民生用品防疫物資箱，配送捐助予新北市家庭照顧者關懷協會。

因應近日疫情升溫，艾瑪絲發揮企業社會責任影響力，於短短12小時內號召10家企業共同捐助響應防疫物資箱，橫跨髮品、保養、環保科技、醫療耗材、保健生技、政府公部門單位等六大類產業。

▲▼美妝防疫公益。（圖／品牌提供）

集結髮膚保養及民生用品，協助新北市弱勢長照家庭照顧者居家防疫，讓愛不停歇。

號召AROMASE艾瑪絲、茶籽堂、Blueseeds芙彤園、綠藤生機共同響應，同時串聯6家跨界單位：新北市政府體育處、美德醫療、台灣可林生化科技、因特力淨、REENCONUT綠果，並由PackAge+配客嘉贊助循環配送箱，共同協助社團法人新北市家庭照顧者關懷協會，捐助供給居家防疫用品，為新北市家庭照顧者盡心力。

▲▼美妝防疫公益。（圖／品牌提供）

▲唯有機呼籲以行動來支持醫護人員。

除了艾瑪絲，由藝人艾莉絲主理的唯有機，繼去年捐贈護手霜至三軍總醫院，今年希望這份愛不停歇，邀請所有人一起加入手護行列，即日起至6/14，凡於唯有機官網購買Provence BIO香草滋養護手霜，唯有機即捐出Jonzac 活泉防禦潤澤護手霜給臺北市立聯合醫院和平院區，讓所有人可以盡一己之力，在享受安心購物的同時，也能給予手護醫護人員支持與溫暖。

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