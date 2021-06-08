LIVE／北市增54例！6900劑AZ疫苗「不打就繳回」？柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。台北市政府8日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。

指揮中心說明，新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

台北市政府8日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處同仁皆列席，並對北市剩餘6900劑疫苗狀況、中研院院士陳培哲請辭、疫苗接種順序、國民黨提普發現金1萬元紓困做相關回應。

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）