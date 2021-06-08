同樣外來病毒SARS卻沒大爆發？　台人揭「2控制關鍵」：很好抓

▲台灣2003年爆發SARS疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

台灣2003年受到SARS波及，疫情從台北市擴散到中南部，最後導致346人染疫、73人死亡。18年後台灣遇到更棘手的病毒COVID-19，有網友回想起當年SARS，好奇是如何迅速控制住，「為什麼 SARS 沒有炸開？」

原PO在PTT表示，多數台灣人對於18年前的SARS都很有印象，當年和平醫院封院的畫面仍歷歷在目，奪走的73條性命是家屬心中永遠的痛，不過大眾對於SARS的印象大多停留在「聽過」而已，「因為一下就消失了，沒什麼印象。」

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SARS和COVID-19同樣都是外來病毒，從最初的境外移入轉變為社區感染，範圍從北台灣擴及到中、南部，當時也和現在一樣強制戴口罩、實施居家隔離，兩次遇到外來病毒的對策看起來差不多，但這一次疫情卻明顯失控，於是原PO好奇為什麼當時SARS就沒有像現在的COVID-19一樣大爆發呢？

▲新冠疫情至今已有破萬名本土確診。（圖／翻攝自青年日報）



網友分析，SARS能控制住有2大主因，患者出現發燒症狀才有傳染力、死亡率高病毒來不及散播，「因為SARS死得快，且有抓到發燒才傳染的特性」、「發燒才會傳染，很好抓」、「沒有無症狀感染者」、「兩個差那麼多，無症狀跟發燒才有傳染力」、「潛伏短，發病快且嚴重，沒什麼機會大量散播」、「封院和動用軍隊真的厲害」、「SARS就猛過頭，把宿主都搞掉了阿。」