快訊／新北「到宅」快篩23人　揪出4例PCR確診





▲新北市到宅快篩隊，全副防護裝備至弱勢民眾家中進行篩檢服務。（圖／社會局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市政府防疫快篩隊自110年6月5日開始執行，至今日統計派案14件，快篩總人數23人，目前已完成PCR篩檢者共8人，其中有4人陽性，其餘還在等待報告出爐。

近日雙北家戶感染占約4成，為避免家戶感染擴大，新北市成立到宅快篩隊，由新北市同仁醫院醫護人員組成，到有確診者的家戶，為密切接觸確診者之家內兒少、老人和障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，提供到宅快篩服務，如快篩呈陽性，立即進一步做PCR檢測，並進行相關衛教及必要的隔離或送醫等處置。

侯友宜表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診人數急增，家內人口感染比例最高，為能快速對與家內確診者有密切接觸之年老長輩、未成年子女及身心障礙者做快篩，再依結果予以衛教及後續協助，以降低家人焦慮及減少感染擴散，特結合民間專業醫療團隊成立到宅快篩隊。

社會局長張錦麗表示，由土城區醫護人員組成的到宅快篩隊，最快將從6月5日起提供服務，案件來源為警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，和社工每天電話關懷中撈取已確診者家中還有兒少老人和身障等弱勢者，這些人較不易主動到篩檢站篩檢，就由快篩隊到宅提供服務。