罵老公、婆婆遭求償32萬　她出庭爆：前夫吵完就跑去和婆婆睡

▲楊女遭前夫提告，卻在庭上反爆於婆家受的委屈，痛訴丈夫在離婚前一天嗆「妳也被幹很爽阿」。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

王姓男子控訴楊姓前妻在訊息上辱罵，甚至他媽媽都罵進去，讓他身心受創、須至身心科求診，依人格、健康權受害，向楊女求償32萬元；楊女挨告後，庭上怒爆在婆家的委屈，指丈夫裝單身跟妹聊天時，婆婆罵她愛吃醋、甚至說「他（夫）又沒強妳」，而前夫在離婚前一天，還嗆「妳也備感（被幹）很爽阿」，不過一碼歸一碼，法院判楊女應賠2萬元。

王男控訴，楊姓前妻婚後不久即長住娘家，2020年2月離婚前，就時常在訊息上辱罵、恐嚇，不僅連罵「去死」、揚言分財產，更連婆婆一起罵「你媽媽不要臉，被幹那麼多次才生3個」、「難怪生出這種兒子」等語，讓他精神受創，依侵害人格權求償36萬元。

楊女雖是被告，卻在庭上大爆婚姻中的委屈，稱才嫁過去不久，就時常被婆婆碎念，更讓她受不了的是，丈夫吵架後，總跑去找婆婆一起睡，不管她怎麼講都沒用，懷孕後，又因某次想回鄉下，遭婆婆叨念「你當初就不要嫁」、「我們再娶都有人」，讓她開始認定與婆家價值觀不符。

後來她抓包丈夫裝單身在網路聊天，婆婆不僅沒相挺女人，反罵她是醋桶，甚至說「丈夫又沒強你」，之後婆婆又拿她比丈夫年紀大，再嗆「為什麼要去娶個年紀比較大的」、「世間都沒女人了嗎？」，讓她再也無法忍受，鐵了心回娘家住。

婆媳相處不和下，楊女曾要求搬出去住，卻又遭丈夫嗆「當初應該射後不理」、「管你去死，不要登記就好了」，某次吵到激烈處，丈夫更嗆明「現在就是不想配偶欄再有你的名字」，甚至掐住寶寶津貼，罵她愛抱怨照顧小孩累、愛錢。

而楊女在生產前，曾與丈夫協調共同分攤月子中心費用，在2人2020年1月討論時，丈夫卻開始裝傻，甚至在2月時，又因此罵她「妳自己要被上的」、「妳也備感（被幹）很爽阿」，讓她氣得於隔日離婚。

楊女表示離婚後，她只有在照顧小孩的話題上，才會跟前夫聯繫，如果會罵前夫，也是因為先被攻擊才反擊；法院認為，王男看身心科時，講的都是與前妻、家庭相關問題，楊女謾罵確實造成王男焦慮，判她應賠2萬元。

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