退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

▲客運端午連假預售票減少近六成。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心緊急喊話「端午別返鄉」，避免病毒擴大，大眾運輸紛紛祭出配套措施，如台鐵取消加班車、客運取消85折優惠，各場站也開放退票免手續費。據公路總局統計，7日端午節國道客運訂票數量已比4日銳減57.7％。

公路總局表示，有關端午連假期間(6/11~6/14)國道客運預售情形，4日仍有售出11704張，7日則剩下4950張，減少幅度為57.7％。為減少人員流動，每逢連假就推出的客運85折優惠票價方案，公路總局也已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定。

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▲全民團結防疫，端午連假雙鐵、國道客運湧現退票潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲截至今日上午8時止，高鐵端午疏運期間共約5萬6千人次完成訂票。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣高鐵公司檢視訂位狀況，端午疏運期間(6/11-6-15，5天)經旅客持續自發性退票，截至今（8）日上午，疏運期間平均乘載率已降至6.4％，其中放假前夕（6/11）及收假日（6/14）亦降至約8％。目前訂位旅客仍持續退票中。

高鐵公司積極配合政府防疫，第三級警戒期間內，退票免收手續費，並依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，每班次平均座位利用率以2成以下為原則，同時採梅花座方式分散搭乘，以落實防疫。

台鐵則表示，端午連假自5月14日開放訂票以來，更新統計截至6月7日上午8時，售票張數已由13.6萬張遽減至2.9萬張，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

目前台鐵也已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多之大編組車廂，或於附近時段加開列車，協助引導旅客改乘，以分散旅客人潮。

交通部表示，配合指揮中心指示，持續要求台鐵、高鐵、國道客運每個車廂乘載率控制在2成以下，也呼籲全民一起配合減少移動，若指揮中心宣布新的指示，交通部會全力配合協助。