　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲客運端午連假預售票減少近六成。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心緊急喊話「端午別返鄉」，避免病毒擴大，大眾運輸紛紛祭出配套措施，如台鐵取消加班車、客運取消85折優惠，各場站也開放退票免手續費。據公路總局統計，7日端午節國道客運訂票數量已比4日銳減57.7％。

公路總局表示，有關端午連假期間(6/11~6/14)國道客運預售情形，4日仍有售出11704張，7日則剩下4950張，減少幅度為57.7％。為減少人員流動，每逢連假就推出的客運85折優惠票價方案，公路總局也已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲全民團結防疫，端午連假雙鐵、國道客運湧現退票潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲截至今日上午8時止，高鐵端午疏運期間共約5萬6千人次完成訂票。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣高鐵公司檢視訂位狀況，端午疏運期間(6/11-6-15，5天)經旅客持續自發性退票，截至今（8）日上午，疏運期間平均乘載率已降至6.4％，其中放假前夕（6/11）及收假日（6/14）亦降至約8％。目前訂位旅客仍持續退票中。

高鐵公司積極配合政府防疫，第三級警戒期間內，退票免收手續費，並依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，每班次平均座位利用率以2成以下為原則，同時採梅花座方式分散搭乘，以落實防疫。

台鐵則表示，端午連假自5月14日開放訂票以來，更新統計截至6月7日上午8時，售票張數已由13.6萬張遽減至2.9萬張，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

目前台鐵也已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多之大編組車廂，或於附近時段加開列車，協助引導旅客改乘，以分散旅客人潮。

交通部表示，配合指揮中心指示，持續要求台鐵、高鐵、國道客運每個車廂乘載率控制在2成以下，也呼籲全民一起配合減少移動，若指揮中心宣布新的指示，交通部會全力配合協助。

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

濃痰卡喉嚨！4醫護抬「120KG確診者」翻身趴睡　累喊：被汗洗一輪

停課仍擋不住病毒！全台累計421名學生染疫　 昨日增15人確診

台灣首例人類感染新型豬流感　農委會：無法連結到是因為家裡養豬

日本禮讓訂單！「80座負壓隔離艙」陸續抵台　王必勝宣布好消息

柯文哲稱醫護「不打AZ疫苗」！北市醫曝真相　反批：根本沒通知

退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

大進補！石門水庫蓄水率突破3成　蓄水量6350萬噸

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

濃痰卡喉嚨！4醫護抬「120KG確診者」翻身趴睡　累喊：被汗洗一輪

停課仍擋不住病毒！全台累計421名學生染疫　 昨日增15人確診

台灣首例人類感染新型豬流感　農委會：無法連結到是因為家裡養豬

日本禮讓訂單！「80座負壓隔離艙」陸續抵台　王必勝宣布好消息

柯文哲稱醫護「不打AZ疫苗」！北市醫曝真相　反批：根本沒通知

退票潮持續發酵中！國道客運「端午連假預售票」退掉近6成

大進補！石門水庫蓄水率突破3成　蓄水量6350萬噸

端節鐵公路停駛、疫苗施打對象全國統一　徐榛蔚向中央喊話

高中、大學生、碩士生領「助學津貼」？　蘇貞昌回應

過往成功害台防疫破功！衛報揭疫情爆發原因：過度自信、判斷失準

「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活觸犯「加工自殺罪」判8個月　

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

會傳長輩圖就會下單！瘋傳超狂股票下單法點開LINE連結直接進場　完成任務再拿多樣好禮

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

批政府刁難疫苗　醫：不然265人還活著

陳建仁：國產疫苗副作用比國際大廠低　原理曝光

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

小黃運將等不到紓困工地打零工...曝酒店妹也來

小黃運將等不到紓困工地打零工...曝酒店妹也來

新冠疫情升溫，政府推出紓困4.0方案，計程車、遊覽車或是小客車租賃業代僱駕駛人將補助3萬元。台中計程車司機約8000多人，一名陳姓計程車司機抱怨，打電話去監理所詢問，監理所回答銀行已出帳，惟須分三批匯入，要耐心等等，但「從萬華爆發疫情開始就幾乎零收入」，逼得他們現在得到工地當粗工討生活。

勞保局系統還在塞車！自營紓困補貼申請　首日僅4.8萬人完成　

勞保局系統還在塞車！自營紓困補貼申請　首日僅4.8萬人完成　

「好多人說快封城了」　醫：第二波疫情已退燒

「好多人說快封城了」　醫：第二波疫情已退燒

富邦人壽全台櫃檯營業時間縮短　防疫再升級！

富邦人壽全台櫃檯營業時間縮短　防疫再升級！

快訊／最新疫苗接種順序今日定案　陳時中14:00記者會說明　

快訊／最新疫苗接種順序今日定案　陳時中14:00記者會說明　

關鍵字：

新冠肺炎端午節台鐵高鐵客運

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面