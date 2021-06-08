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過往成功害台防疫破功！　《衛報》揭主因：過度自信、判斷失準

▲國軍36化學兵群，8日上午先在京元電周遭社區大消毒，竹南鎮公所清潔隊也出動協助。（圖／記者黃孟珍攝）

▲過去曾是防疫模範生的台灣，最近連環爆出大量本土確診病例。（圖／記者黃孟珍攝）

記者葉睿涵／編譯

過去曾是防疫模範生的台灣，最近連環爆出大量本土確診病例，引發國際關注。英國《衛報》最近採訪多位公衛專家後，盤點了台灣防疫破功的原因，發現台灣竟被自己早期良好地控制住新冠疫情所害，才導致政府未能提前部署好對策，讓疫情瞬間爆發。

▲▼台北車站,清潔,消毒,疫情,防疫,公共場所。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣在5月19日全面進入三級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

《衛報》7日在「為自身成功所害：台灣為何沒能為新冠爆發做好準備」報導中指出，2020年全球新冠疫情大爆發時，台灣因及時祭出應對措施，而成功將疫情大致阻擋在國門之外。即使全世界有數百萬人因為染疫而死，但台灣從未實施全面封鎖，境內2350萬人基本上都過著近乎正常的生活。然而，台灣在4月爆發多名機師染疫，並引起本土感染，讓全球防疫模範生的美名一夕破滅。

面臨突如其來的疫情，台灣政府措手不及的反應，充分證明了他們顯然沒有做好應對準備。曾帶領台灣走過SARS風暴的前副總統陳建仁，在接受《衛報》採訪時表示，台灣政府曾認為，他們已透過精準檢測與良好的接觸史追蹤，控制住疫情，然而政府忽略了英國變種病毒（Alpha variant）的傳播速度，導致疫情在5月9日母親節後大爆發。

▲▼陳建仁。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen）

▲陳建仁前副總統指出，台灣政府原以為可以將疫情控制在小範圍內，卻輕忽了新冠病毒的傳播性和傳染速度。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen）

美國奧勒岡州州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chi Chunhuei）分析，「政府的措手不及，不僅源自於疫情本身，也來自於疫情的規模，因此他們爭相調動醫院、檢測設施等資源來控控制疫情，但其中還有一個問題是，多數的台灣人都已經被寵壞了。」

紀駿輝補充，台灣過去也曾小規模爆發疫情危機，但多次的「死裡逃生」，讓大家對於自身控制疫情的能力都有些「過度自信」，因此即使在有社區傳播的風險下，大家依舊無畏群聚風險，共同慶祝母親節，也導致台灣在10天後，病例數狂增至單日新增264例，全國進入三級警戒。

▲▼0605指揮中心,指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心採用的「校正回歸」模式引發爭議。（圖／指揮中心提供）

急速劇增的病例數嚴重壓縮台灣的篩檢能量，導致政府必須採用「校正回歸」的方式，來彌補官方數據嚴重落後實際情況的問題。然而這樣的決定卻造成政府第一時間對疫情判斷失準，也讓人們對政府的政策是否不夠嚴格產生質疑。《衛報》指出，全球多個城市過去也曾走過台灣現在正在走的路，嘗試著保持經濟開放的同時，也實施「非全面性封鎖的防疫限制」，然而卻帶來破壞性更多、時間更長的封鎖。

迄今為止，台灣已爆出1萬1491宗累計確診病例、260人死亡，然而，受疫苗供應不足與地緣政治的影響，只有不到3%的人口接種了疫苗。台灣政府最近指控，台灣在向德國BNT原廠購買新冠疫苗時，受到中國施壓，而導致交易破局，讓台灣的疫苗數量，距離達到全民免疫的目標，還相差甚遠。還好，目前台灣已獲得日本捐贈的120萬劑疫苗，而美國也將在近期內送出疫苗。

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