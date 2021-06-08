柯酸藍普發1萬紓困金　王世堅超越藍綠支持廣發「1人1萬」

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

對於國內紓困方案，國民黨立法院黨團提案應排富後全民普發1萬元現金，而台北市長柯文哲則嘲諷「有這種在野黨，難怪執政黨那麼囂張」。對此，民進黨台北市議員王世堅則持不同看法，認為紓困金應該廣發，不分年紀族群每個人都發1萬元，也可以省去繁雜不必要的審查程序。

王世堅在7日播出的政論節目《平論無雙》表示，自己不以以政黨來看，紓困金只是「怨嘸，嘸怨少」，應該要廣發，且兩種紓困方式應該可以並行。

王世堅建議，應該每個人不分年紀族群都發一萬元，只要憑身分證等證件，到銀行或郵局領，然後排富鼓勵高所得的人不要出來領，估計收入前五百萬者，大概就省了一千億，甚至有人還會願意捐出來。

王室認為，不要花那麼的多人審文件，每個人大大小小，有人有份，一家四口一人一萬，這樣一家四人，維持一個家庭沒問題；另外，針對企業紓困，有紓困貸款、中小信保基金銀行幫忙，並沒有問題。

王世堅強調，「廣發是對的，省掉那麼多繁雜的程序」，他提出新竹跟台南的做法比較，大讚新竹的做法不錯，針對確診者一個人補助5000元，可是台南的做法就沒有那麼好，很像是鼓勵大家做抓耙子，去檢舉別人出來篩，篩了確診檢舉人有1萬元獎金，這樣等於是鼓勵獵巫，對疫情沒有助益。