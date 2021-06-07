砍下頭顱丟進投票所！　墨西哥「血腥選舉」97名政治人物遇害

▲墨西哥期中選舉有人將砍下的頭顱丟進投票所。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥6日進行期中選舉，有9500萬名註冊選民，準備投票選出超過2萬個國會和州政府職位，但這次選舉也成為墨國史上「最血腥」的一場選舉，不但有人將砍下的頭顱丟進投票所，還有人在附近路邊發現包著人類遺骸的塑膠袋，至今已有97名政治人物遇害。

根據《路透社》報導，墨西哥一名男子6日將一顆砍下的人頭，丟進邊境城市提華納（Tijuana）的一處投票站，附近路邊還發現裝有人類殘骸跟斷手的塑膠袋。警方表示，目前尚未查清男子的動機，也未透露男子是否已被逮捕。

除此之外，有人朝著墨西哥州的投票所丟手榴彈，還有武裝份子闖入錫那羅亞（Sinaloa）的一間投票所搶走選舉物品。不願具名的選民透露，當地人已經相當習慣這種事，大家離開現場後還會再回來，「人們會出來投票，他們不會被嚇倒。」

Una cabeza humana fue dejada en una casilla de #Tijuana, Baja California. Autoridades acordonaron el lugar. pic.twitter.com/ynzQ5BZ8Qr — El Nevado Noticias (@NevadoNoticias) June 6, 2021

墨西哥6日舉行期中選舉，總共有9500萬名註冊選民，他們要選出包含500個國會議員、15個州長與數千個地方首長共超過2萬個職位。這場選舉也是墨國近年最血腥的選舉之一，安全諮詢公司Etellekt表示，自去年9月選戰開跑以來，全國已97名政治人物遇害，935人遭攻擊。

左翼反對派「公民運動黨」（Citizen's Movement ）候選人拉米雷斯（Erik Ulises Ramirez）說，他上個月才逃過暗殺，但他有兩名盟友被綁架、毆打，直到6日才獲釋。

安全人士分析，大多數的選舉暴力發生在市政層級，當地幫派會介入選舉施加壓力，希望影響選舉結果，擴大其毒品走私或犯罪活動的掌控權。

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