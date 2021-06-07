還記得犀利哥？「最帥乞丐」爆紅後11年…近況曝光網感嘆

▲最帥乞丐「犀利哥」因為模特兒般的氣場，2010年在網路上爆紅。（圖／擷取自騰訊）

實習記者陳培鈞／綜合報導

一名攝影師在2010年測試相機時，無意間捕捉一名乞丐，並將照片發在論壇，引起廣大迴響，網友封這名乞丐為「犀利哥」，還有許多媒體爭相報導。如今11年過去，犀利哥現在和家人住在一起，但因妻子車禍過世、工作壓力大，精神疾病再度復發。

綜合陸媒報導，犀利哥本名程國榮，出生於江西，原本有老婆和2個孩子，1999年到外地打工，卻因為生活壓力大，導致精神狀態不穩定，日子過得越來越頹廢，便在浙江寧波行乞為生。2010年2月時，因一位攝影師在測試相機功能時，拍攝了一組照片，隨後以《秒殺宇內究極華麗第一極品路人帥哥！帥到刺瞎你的狗眼！求親們人肉詳細資料》為題在論壇發文。照片中程國榮雖然衣衫襤褸、蓬頭垢面，但他深邃五官、冷峻眉眼，自帶模特兒般的氣場，馬上引發瘋傳，還獲得「犀利哥」之名。

2010年爆紅時，他其實就是個精神病人，連自己家人的名字、住在哪裡，都想不起來，後來透過網友的號召，替他籌錢治療，才慢慢恢復神智，病情好轉後，也曾被廠商相中，邀他去走秀，自力更生賺錢。

但穿著潮流名牌、戴著粉色墨鏡出場的犀利哥，不符合台下觀眾的期待，風采被其他模特兒搶走，讓他慢慢消失在螢光幕前。近期有陸媒揭露，犀利哥的妻子在2019年出車禍過世，他為此傷心過度，加上工作壓力大，導致他的病情再度復發，現在和家人住在一起。不過，也有媒體稱，程國榮已再次淪為一名乞丐。

▲陸媒透露犀利哥的病情又復發。（圖／翻攝自《娛樂棧》）