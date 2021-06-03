陸投資87億建派墨公路助藏人脫貧　今年7月全線貫通

▲派墨公路於2021年7月1日全線貫通。（圖／翻攝自中國人民網）

實習記者巫彥臻／綜合報導

中國大陸為改善西藏東南部林芝市至墨脫縣的交通，讓沿線鄉鎮擁有更便利的生活，積極投資約20.15億人民幣（約新臺幣87億元）的派墨公路計劃，於今(2021)年7月1日全線貫通，預計在2022年9月底全部完工。

根據《人民網》報導，派墨公路穿越雅魯藏布大峽谷，分四段建設，起於米林縣派鎮，穿越多雄拉山，第二段從多雄拉隧道出口至嘎瑪家；第三段從嘎瑪家至阿尼橋，並止於墨脫縣解放大橋，全線長約66.9公裡。讓林芝市至墨脫縣的行車時間從11小時縮短為4.5小時，距離346公里縮短為180公里，大大緩解進出墨脫的難題。

工程負責人表示，2014年8月29日動工以來，已經有500多名工人在這條路上奮鬥，過程中飽受氣候干擾，大雨造成嚴重坍方、土石流，又遇冬季雪崩等天然災害影響，導致工期特別長。

為提升公路品質，工程採用雙護盾隧道掘進機（TBM）的施工技術，不只穩定性良好、能在中、高強度的岩層中掘進隧道，但面臨的基本問題是如何破岩，保持掘進的高效率。

媒體指出，公路完工將有效提升大峽谷的觀光，刺激優質農產品的生產與銷售，同時幫助西藏地區的人民脫貧，為邊緣鄉鎮帶來更便利的生活，必定會為經濟發展創造許多改變和貢獻。