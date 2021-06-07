有講有差！端午移動潮「跌破10萬人次」　雙鐵、客運狂湧退票ing

記者賴文萱／台北報導

國內疫情嚴峻，端午連假移動潮引爆恐慌，各界也紛紛喊話不要返鄉，《ETtoday新聞雲》統計端午連假大眾運輸最新訂票狀況，這波移動潮已降至10萬人次以下。台鐵售票張數由13.6萬張遽減，今日只剩2.9萬張訂票；高鐵也降至4萬多人次；西部國道客運部分，降幅將近5成，僅5,922張訂票，約佔可預售座位數6.3%。

▲全民團結防疫，端午連假雙鐵、國道客運湧現退票潮。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲每逢連假就推出的優惠票價85折補貼，已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定，盡量減少人員流動。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

根據公路總局最新統計，端午連假預售票截至7日止，西部國道客運及北花線部分，從原本已售出11,704張，降至5,922張，約佔可預售座位數6.3%。公路總局表示，7日對比4日的預售票銷售，降幅約達49.4%。為減少人員流動，每逢連假就推出的客運85折優惠票價方案，公路總局也已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定。

▲截至今日上午8時止，高鐵端午疏運期間共約5萬6千人次完成訂票。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵部分，今日檢視訂位狀況，端午疏運期間（6/11-6-15，5天）目前訂位人次已降至4萬多人次，相較於昨（6/6）上午仍有5.6萬人次，顯示旅客持續退票。高鐵表示，第三級警戒期間內，退票免收手續費，並會依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，每班次平均座位利用率以2成以下為原則，同時採梅花座方式分散搭乘，以落實防疫。

台鐵則表示，端午連假自5月14日開放訂票以來，更新統計截至6月7日上午8時，售票張數已由13.6萬張遽減至2.9萬張，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

目前台鐵也已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多之大編組車廂，或於附近時段加開列車，協助引導旅客改乘，以分散旅客人潮。

《ETtoday新聞雲》昨日統計台鐵、高鐵以及國道客運，至少有10萬人次要移動，但在全民呼籲之下，這波移動人潮已經降至僅剩7萬多人次。

交通部表示，配合指揮中心指示，持續要求台鐵、高鐵、國道客運每個車廂乘載率控制在2成以下，也呼籲全民一起配合減少移動，若指揮中心宣布新的指示，交通部會全力配合協助。

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