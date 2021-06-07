「1天又少1萬多張！」退票潮出現了　高鐵最新端午訂位數字曝

▲台灣疫情嚴峻，端午連假雙鐵返鄉潮恐爆出新一波疫情高峰。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣疫情爆發後即將迎來端午連假移動潮，外界相當擔憂會造成新一波傳播高峰。在外界持續呼籲下，高鐵今（7）日再度檢視訂位狀況，目前訂位人次已降至4萬多人次，相較於昨（6/6）上午仍有5.6萬人次，顯示旅客持續退票。

高鐵昨日統計，端午疏運期間（6/11-6/15），有約5萬6千人次完成訂票。《ETtoday新聞雲》實際對比去年端午節疏運銷售狀況，相較第一時間完成51萬多張車票訂位，今年疏運已減少許多。今早高鐵曝光最新統計數字，發現目前訂位人次已降至4萬多人次，顯示旅客持續退票。

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▲端午連假少數尖峰時段乘載率超過兩成之車次，旅客需要換搭其他車次列車。（圖／記者湯興漢攝）

另外，針對少數尖峰時段乘載率超過兩成之車次部分旅客，需要換搭其他車次列車，高鐵也積極透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫/協調，協助其重新規劃行程，進行退/換車票作業。

高鐵表示，積極配合政府防疫，第三級警戒期間內，退票免收手續費，並依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，每班次平均座位利用率以2成以下為原則，同時採梅花座方式分散搭乘，以落實防疫。