台灣肺結核之父楊思標教授辭世　楊敏盛感傷「無法送最後一程」

▲楊敏盛返鄉開業開幕，時任台大醫院院長的楊思標（中），應邀前來主持典禮。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期獲悉百歲恩師、前台大醫院院長楊思標辭世，桃園敏盛醫療集團總裁楊敏盛，臉書PO文追憶恩師人生，是一部「台灣百年醫療史」，並指出「台大醫院於日據時代，培養出來的大師先後都已凋零，楊教授是最後一位，也是最嵩壽的一位，而於疫情嚴峻期間撒手人寰，做學生的無緣見他最後一面，送他最後一程，令其不勝唏噓。」

▲楊敏盛臉書追憶恩師楊思標教授（左）。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

楊敏盛道，「1963年，他就讀台大醫科大四那年，因上臨床診斷一課而與恩師楊思標教授結緣，在其門下受教如沐春風。」後來他在實習時罹患肺結核，經楊教授診治控制，兩年後，並經楊教授的安排，由外科主任林天佑教授幫他把左肺尖上的病灶切除後痊癒。

▲楊思標教授組織兩岸醫學交流訪問團。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

楊敏盛記得，他返鄉開業獲楊教授鼓勵甚殷，當年三民路綜合醫院西院區落成開幕，楊教授時任台大醫院院長，當天大雨傾盆，其力邀衛生署施純仁署長，雙雙前來主持揭幕典禮，給他很多的肯定和鼓勵。

1989年他擔任立委時，楊思標教授組織兩岸醫學交流訪問團，邀他為隨團發言人，20年間一起走遍大陸29省，從一級市到鄉鎮，從都市到農村，對當時大陸廣大農村缺醫少藥，卻能有效推展公共衛生，沒有重大疫情出現，印象十分深刻，最後集資幫貴州省最貧窮的兩個鄉鎮改善20餘所衛生室後，兩岸交流活動中止。

敏盛經國總院開幕以後，楊教授仍以80高齡每週一次到院來教學，93歲那年來院，看到楊教授仍身強體健，談笑風生，昔往事歷歷，一幕幕浮現在眼前……。

楊思標教授是日本東京新潟大學醫學博士、台灣胸腔內科祖師爺、胸腔X光片判讀之父，在台灣醫療史上創立許多「第一」，其人生更是一部「台灣百年醫療史」，曾一手建立台灣結核病的診治、防疫與研究的傳承，於2018年榮獲「醫療奉獻獎」，卻於疫期嚴峻的上月26日以101嵩壽辭逝。

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