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米其林「這顆星」搶破頭　宅在家防疫也能整組吃好吃滿

▲米其林一星的西班牙料理餐廳渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）推出居家防疫外帶美食。（圖／業者Molino de Urdániz提供）

▲米其林一星的西班牙料理餐廳渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）推出居家防疫外帶美食。（圖／業者Molino de Urdániz提供）

記者潘姿吟／台北報導

疫情嚴峻，試營運就獲米其林一星的西班牙料理餐廳渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）與知名日系料理燈燈庵，推出居家防疫美食Molino de Urdaniz星級外帶套餐盒燈燈庵日本會席料理餐盒，搶攻外帶自取商機，提供免下車外帶，安心快速取餐服務，讓愛吃的饕客們宅在家也能暢享米其林星級美饌，於在地旅遊體驗的線上平台KKday上架，限時販售至6/30。

2020年1月在台北新開幕的Mvsa慕舍酒店，邀請自2008年起、連續13年摘下米其林星星的西班牙餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊進駐，設立海外首間分店，又因與全球6個國家、7大酒莊聯名合作，在每一層樓針對不同酒莊打造專屬主題，大受好評。

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慕舍酒店創辦人王劭仁回想去年，甫開幕就榮獲2020年米其林一星殊榮。雖然一度因為疫情影響，2月營收只剩80%、3月約60%、4月下滑到只有40%，所幸疫情控制得當，5月的母親節及後來一波又一波的報復性旅遊，去年第二季末，營收已回歸正常。

然而，今年的本土疫情大爆發，對飯店、餐廳影響之鉅，如果要用幾個字來形容，「業績打趴、直接歸零！」王劭仁說得擲地有聲，因為，該集團旗下事業體自5/17開始與政府同步，暫停營業。

「這次與上次完全不一樣！」王劭仁指出，同業的營收狀況從變差、更差，一路下探到最差，但畢竟是經營者，總是得想方設法突破困境、尋找商機，「我也可以馬上就賣票券。」他說， Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊曾推出全亞洲第一個米其林早餐券，比同業五星級飯店的餐券貴2.5倍仍然秒殺，然而，在疫情狀況不明，又飯店業票券信託100%的情況下，現金流成為最大壓力。

至於最多人討論的冷凍包，王劭仁認為，冷凍食品有相關規範、設備取得、測試、生箘數…等程序，不可貿進，若未完備，將對品牌力有極大傷害。

零營收該如何往上爬？王劭仁第一時間就排除調理包、冷凍食品，提供「馬上吃」服務，雖然推出時間比較慢，但簡單便當卻如豐盛套餐般的饗宴，從前菜、主菜到甜點，讓人耳目一新，第一時間便滿足了「宅太久」市場。

▲業者燈燈庵推出居家防疫外帶美食。（圖／業者燈燈庵提供）

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