備戰疫苗！新北設逾250個接種點　拚每天5萬人施打

記者蔡文鈴／新北報導

日本捐贈124萬劑疫苗已抵台，而政府向國外採購的疫苗也將在6月份陸續送達。為提升接種量能，新北市設立首座大型室內疫苗接種站，全市共23處中大型接種站，預估每天可接種5萬人。

新北市首個室內大型疫苗接種站位在五股工商展覽館，新北市長侯友宜5日下午於防疫記者會說明，五股的疫苗接種站占地廣闊、交通便利，每天最多可接種5000人，同時可容納9組醫護同時作業，場內分部有報到區、掛號區、清消區都有，注射疫苗都有隱密性，室內動線規劃相當完善。

為了全面備戰大規模疫苗接種，侯友宜指出， 新北一共設置了23處中大型疫苗接種站，大部分擺在高風險地區，包括板橋、中和、新店、三重，一共超過250個接種點，一天可接超過5萬人。他強調，接種疫苗四大原則包括，避免群聚 、快速施打、民眾好找、方便弱勢。

▼新北市疫苗接種站及接種規畫原則。（圖／新北市政府提供，下同）

台灣新冠肺炎疫情仍在高峰，指揮中心5日宣布，新增確診511例，其中有476例本土、35例校正回歸，新北市佔229例最多，台北144例、苗栗66例，桃園市16例、基隆13例、台中19例、新竹7例、屏東4例，南投、高雄、新竹、雲林各1例。

對於校正回歸一事，指揮官陳時中表示，近來整理數據發現，會把前兩天個案當作當天個案，可能有點失真，前段時間校正回歸回推很多，但近期發現前面整理得差不多，會用當天案件回推三天，這樣數據比較穩定。所今天511例確診個案中，只有35名是校正回歸，6/7以希望把校正回歸數目歸到最小，不需另外做報告。

▼新北市設23處中大型疫苗接種站，預估每天可接種5萬人。（圖／新北市府提供，下同）



▼新北板橋江子翠1200坪巨型篩檢站啟用。（圖／記者湯興漢攝，下同）