大S掰了汪小菲10年婚！美女作家讚「敢愛敢恨」：曾經好過就足夠

▲汪小菲與大S結婚10年。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者施怡妏 /綜合報導

藝人大S（徐熙媛）今（5日）爆出與汪小菲婚變，正在辦離婚手續中，兩人10年婚姻告吹，對此，美女作家黃大米表示，離婚不一定是一件壞事，活在不開心的關係中，才是最糟糕的事，拿得起放得下，才是好的人生，也稱讚大S做出好的示範，「我可以愛你，也可以甩了你，敢愛敢恨」，曾經好過就足夠。

黃大米稍早在臉書發文，離婚不是一件壞事，一直處於不開心的的關係中，才是一件糟糕的事，能夠做到拿得起放得下，才是好的人生。她指出，當你拿不起又不想拿，卻還要一直拿著，演一對恩愛的夫妻給親友看，演給社會大眾看，才是永遠沒有終止線的痛苦。

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黃大米稱讚大S很豪氣又痛快，「示範了我可以愛你，也可以甩了你，敢愛敢恨」，未來的世代，離婚也許會是一件值得慶祝的事情，「因為結婚可能是錯愛，離婚往往是想清楚後的決定」，做出最想要的決定，過自己想要的日子，不論是一個人過，還是兩個人過，都是好事，「愛無須天長地久，曾經好過就足夠，感謝彼此相伴一程，從今爾後各自珍重」。

貼文一出後，獲得網友們認同，「身為過來人，無法同意更多！拿得起，也要放得下。拉長時間軸來看，對於所有人都是珍貴、深刻而勇敢的禮物」、「敢離婚的人很勇敢，很多人想做而不敢做」、「敢愛敢恨，大S真帥」。也有網友認為兩人離婚不意外，「男方往日發言對照現在，一點都不令人意外阿，只覺得大S妳也忍太久」。