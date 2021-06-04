快訊／新北累計4442例「板橋992紫爆」！各行政區數量分佈曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案、2例外移入個案，另有校正回歸本土個案133例，總計474例。各縣市中，新北市227例為最多，台北市152例。對此，新北市長侯友宜隨後公佈個行政區人數分佈，仍以板橋、中和最為嚴重。

侯友宜在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

侯友宜表示，三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

指揮中心稍早公布國內新增341例確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。自去年累計至今，國內確診已破萬，已有10446例。

指揮中心表示，今日新增之339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月1日至6月3日。另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為臺北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、臺中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。