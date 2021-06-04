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紓困4.0杯水車薪　業者：能正常做生意　誰想靠著補貼過活？

▲▼鬧區、百貨夜市疫情前後對比，家戶點燈畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲鬧區、百貨夜市疫情前後對比，家戶點燈畫面。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者潘姿吟／綜合報導

本土疫情重創旅遊產業，遊樂區、風景區等全面關閉，各家旅行社停辦國旅業務，許多業者面臨退訂潮，不僅沒收入，還要承擔退訂的成本，而餐飲內用禁令，逼得飯店業者只能拚外帶，但仍難彌補損失。根據台灣觀光策略發展協會做的「Covid-19衝擊觀光產業營運之調查」，自5月份疫情爆發至今，9成業者的訂單衰退超過80%，將近3成業者的營收較去年同期衰退100%。台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，台灣有超過3千家旅行業、1萬2千家旅宿業，以及大約20萬名旅遊相關從業人員，現正面臨歇業及放無薪假的危機。

台灣觀光策略發展協會發表「紓困4.0杯水車薪，澆熄觀光旅遊業者的希望之火」一文中提到，觀光旅遊產業是被疫情影響最深、受傷最重也最久的產業，自2020年初開始的出團禁令，就讓旅遊業者經營無比困難，就算大環境很艱困，有心的旅遊業者仍想辦法轉型、找出路。目前，禁出團及入境旅遊令迄今尚未解除，如今連國旅都不能做，有業者形容「去年旅遊產業快要無法呼吸，今年是窒息」。

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該協會所做的調查指出，去年（2020年）有73.7%的企業因應疫情而採取轉型措施，如：原本做入境旅遊轉作國旅、轉型電商、開發新品牌等，但有將近6成的業者表示，去年營收仍然是虧損，僅有2成的業者營收是成長，轉型效益暫時難以反應在營收上，如今再受重擊，去年努力搶救業績的業者們，還沒嘗到轉型的甜頭，就先吃了滿嘴黃蓮，有苦說不出。

▲▼Covid-19衝擊觀光產業營運之調查。（圖／台灣觀光策略發展協會提供）

▲自5月份疫情爆發至今，9成業者的訂單衰退超過80%。（圖／台灣觀光策略發展協會提供）

觀光旅遊產業屬於勞力密集的產業，樣態複雜，牽涉層面廣泛，今年的疫情影響遠比去年嚴重，該如何救亡圖存？吳昭輝說明，相較於去年的慌亂，大部分的業者如今只剩下無奈，除了等待政府的紓困方案，及盤點公司現金流能撐幾個月外，在重重限制之下，能做的其實不多。

對於行政院拍板定案的紓困4.0方案，雖然木已成舟，台灣觀光策略發展協會成員認為，還是希望政府可以傾聽業者心聲，若一時半刻疫情仍未見紓緩，期盼能再提出更合適的補助方案，建議如下：

1、民宿業員工薪資補貼到位

2、營運補貼應到位

3、 營運補貼應到位

4、鬆綁觀光發展條例對於旅行業的業務範圍，讓旅行業者得以轉型販賣相關生活商品

5、政府帶頭產業升級計畫

接連兩波疫情來襲，旅遊業等同被宣告送進加護病房，如今紓困4.0僅是杯水車薪，澆熄觀光旅遊業者的希望之火，前途一片慘況，台灣觀光策略發展協會沈重呼籲行政院在發布確切相關紓困方法之前，應與交通部觀光局、各縣市主管機關、產業公協會進行溝通，才能提供真正可幫助業者的紓困措施。

▲▼Covid-19衝擊觀光產業營運之調查。（圖／台灣觀光策略發展協會提供）

▲若疫情仍未見紓緩，台灣觀光策略發展協會期盼政府能再提出更貼近需求的補助方案。（圖／台灣觀光策略發展協會提供）

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