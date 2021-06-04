「謝謝日本珍貴的禮物」　486先生送鮮花盆到日台交流協會

▲486先生送鮮花到日台交流協會，感謝捐贈台灣疫苗。（圖／翻攝486先生臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

日本政府捐贈台灣124劑AZ疫苗，令許多國人為之振奮。網紅486先生為表達感謝之意，訂了一盆鮮花送往日台交流協會，感謝日本這一份珍貴的禮物。

486先生在臉書表示，訂了一盆鮮花，今天10點前送去日台交流協會，表達了我們對於日本人的感激。他再次感謝日本的朋友，這次在台灣面對阿六的杯葛打壓，毅然決然不顧北京反對出手相助。

486先生強調，這一刻，我們不要謾罵，不要指責，互相鼓勵相互加油；等疫情結束，「我絕對會帶著全體同仁來去日本旅遊並感謝日本朋友」，期待疫情結束，「我們一起相約日本見！」

許多網友也在PO文留言，「患難見真情！感謝」、「可以加開486粉絲團一起去感謝嗎？」、「再一次的感恩日本」、「雪中送炭最可貴」、「有風度、有內涵的人，送花籃的時機和謝卡內容就是不一樣！」

經過台日雙方緊密協商，日方同意提供我方124萬劑AZ疫苗，共同對抗新冠肺炎疫情，疫苗預計在4日下午運抵台灣。對此，外交部表示，由衷感謝日方的及時伸援。盼在未來面對人類重大威脅的疫情之際，雙方可持續加強公衛防疫合作，共同努力遏止疫情，維護人類健康安全。

▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）



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