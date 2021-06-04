徐榛蔚傅崐萁拜會證嚴法師　盼運用國際影響力引進疫苗搶命

▲立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚聯袂拜訪證嚴上人，期望協助爭取認證合格的疫苗及時搶救人命。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

值此新冠肺炎疫情嚴峻，國人亟需疫苗之際，立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚3日聯袂拜訪證嚴上人，期望慈濟運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府、民間企業、團體，爭取WHO認證合格的疫苗到台灣，及時搶救人民於水火之中 。

證嚴上人在近一個小時與徐榛蔚及傅崐萁的會談中，話語時時流露關懷全球疫情及對於徐縣長與慈濟人為花蓮、為眾生奉獻的精神表示欣慰。

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傅崐萁、徐榛蔚均指出，「0206花蓮強震」發生後，啟動防災機制，投入各類志工數千人次進行包括提供福慧床、毛毯、熱食、生活包、祝福禮，發放關懷慰問金、感恩禮、關懷受災鄉親生活補助，開學前，助學補助。秉持「走在最前，做到最後」的慈濟精神，讓花蓮親深刻感恩在心。

台鐵0402太魯閣火車事故發生後，慈濟基金會在2日早上立即成立「0402台鐵太魯閣火車事故－慈濟緊急協助機制」，花蓮慈濟醫院也在早上十點多接獲通報後，林欣榮院長立即親自指揮緊急救治準備，並於11點多發佈「紅色九號第一級大急診」，動員請醫護同仁到急診支援。

與此同時，慈濟也主動備妥飲用水、麵包、口糧等物資外，並在接獲包括臺鐵及消防單位需求後，立即提供帳篷、隔屏、福慧床、福慧桌椅、口罩、毛毯、手套，輪椅、助行器等輔具，專車送到北區清水隧道、南區崇德火車站，展現救死撫傷的大愛精神，令人感恩不已。

傅崐萁與徐榛蔚表示，台灣值此疫情嚴峻之際，尤期北部地區確診人數眾多，慈濟醫療體系站在第一線抗疫，提供了最大的醫療能量，醫護人員承受極大的壓力與負擔，大家都能感同身受。在此，謹代表政府與人民，向上人及慈濟醫護人員、志工等在新冠疫情的努力與貢獻表達崇高敬意。

由於目前全國僅有71萬劑疫苗，國人亟需施打疫苗，傅崐萁與徐榛蔚期望慈濟運用在國際的慈善力量，協助中央政府、地方政府、民間企業、民間團體，爭取足夠的WHO認可通過之國際優良新冠疫苗到台灣來讓全民接種，讓花蓮人民得到保障！疫情能迅速離去。

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