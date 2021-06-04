人命關天「擧債也要買疫苗」　徐榛蔚：防疫迫在眉睫不能等

▲徐榛蔚強調，雖說縣府財政有限，但生命可貴即便是舉債購買，也會得到鄉親及民意機關的支持。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐臻蔚3日接受聯訪時，特別強調在疫情肆虐當下，縣民十分關心疫苗缺乏的議題，由於時間「迫在眉睫，生命可貴，既便是舉債也會來購買」，展現縣府守護縣民生命健康的決心。

徐榛蔚表示，在五月中發生疫情不斷蔓延擴散的情況，全體國民相當焦慮而無論防疫再如何做再如何要求，最終仍還是需要疫苗才是最重要的，也是大家相當關心的重要課題。

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徐榛蔚指出，中央政府在5月28日開放地方政府及民間向衛福部申請進口疫苗，非常謝謝中央政府，因為如果中央因政治因素而無法採購到國際疫苗，開放民間企業及地方政府來做，等同是中央和地方及民間企業共同攜手合作。

敏盛集團為國家防疫代表隊，又是上市上櫃公司，在近十多年來做大健康產業，無論在上中下游產業相當完備，徐榛蔚表示，經多方考慮，相信簽訂MOU之後，將八項資料委託敏盛集團處理，希望進行非常順利。

徐榛蔚強調：「關於預算部分，由於人命關天、生命誠可貴，尤其是現在時間非常迫在眉睫，花蓮縣政府的財政有限，但生命可貴即便是舉債購買，我相信也會得到民眾鄉親及民意機關的支持。」

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