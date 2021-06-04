日贈AZ疫苗　遭質疑「丟垃圾給台灣」！他反轟：能救很多醫護

▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本今（4）日將提供阿斯特捷利康（AZ）疫苗124萬劑給台灣，預計下午2時抵達桃園國際機場，但有部分網友不領情，認為日本只想把有血栓疑慮、自己也沒接種的疫苗清出，作人情贈送台灣，對此，有網友表示，現在台灣疫苗根本不夠用，而且醫護也都是打AZ，如果不喜歡就不要打，「這120萬可以救很多人」。

網友在PTT發文，看到有些人不滿意日本送來的AZ疫苗，讓他感到很不解，台灣的疫苗現在完全不夠用，想打還沒辦法打，醫護也都是打AZ疫苗，連選擇都沒有的時候，突然給你120萬次級選項，這120萬可以救多少前線跟高風險人員。

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▲原PO認為，台灣現在疫苗根本不夠用，日本願意送要感恩。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，雖然AZ不算是國際認證疫苗裡最優的選項，但還是國際認證疫苗阿，「愛等其他牌的人可以不要去打阿！這120萬不就是可以解燃眉的及時雨嗎！不然現在沒疫苗打的高風險人員，要直接打高端嗎？」

對此，有網友認為，AZ並沒有特別差，「問題在我們連人家不要的垃圾都沒有阿」、「可以說有其他也許更頂級的，但AZ很不錯啦」、「AZ並沒有比較爛，看看英國恢復狀況」、「看資料AZ是不錯的疫苗」、「所謂AZ較差是比較出來的，當初說AZ爛，是跟BNT比好嗎」。也有網友指出，「AZ血栓率太高，難怪之前一堆人不敢打，只是現在不得不打」。