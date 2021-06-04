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日贈AZ疫苗　遭質疑「丟垃圾給台灣」！他反轟：能救很多醫護

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本今（4）日將提供阿斯特捷利康（AZ）疫苗124萬劑給台灣，預計下午2時抵達桃園國際機場，但有部分網友不領情，認為日本只想把有血栓疑慮、自己也沒接種的疫苗清出，作人情贈送台灣，對此，有網友表示，現在台灣疫苗根本不夠用，而且醫護也都是打AZ，如果不喜歡就不要打，「這120萬可以救很多人」。

網友在PTT發文，看到有些人不滿意日本送來的AZ疫苗，讓他感到很不解，台灣的疫苗現在完全不夠用，想打還沒辦法打，醫護也都是打AZ疫苗，連選擇都沒有的時候，突然給你120萬次級選項，這120萬可以救多少前線跟高風險人員。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為，台灣現在疫苗根本不夠用，日本願意送要感恩。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，雖然AZ不算是國際認證疫苗裡最優的選項，但還是國際認證疫苗阿，「愛等其他牌的人可以不要去打阿！這120萬不就是可以解燃眉的及時雨嗎！不然現在沒疫苗打的高風險人員，要直接打高端嗎？」

對此，有網友認為，AZ並沒有特別差，「問題在我們連人家不要的垃圾都沒有阿」、「可以說有其他也許更頂級的，但AZ很不錯啦」、「AZ並沒有比較爛，看看英國恢復狀況」、「看資料AZ是不錯的疫苗」、「所謂AZ較差是比較出來的，當初說AZ爛，是跟BNT比好嗎」。也有網友指出，「AZ血栓率太高，難怪之前一堆人不敢打，只是現在不得不打」。

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