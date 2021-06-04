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設疫苗站比快篩站重要　醫「回到+0已不可能」：6月要很辛苦

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情未解，疫苗是唯一的解決辦法。醫師姜冠宇3日在臉書PO文中提到，經過這一波疫情衝擊，想再回到本土零確診的日子已經不可能了，「我們這個6月可能要很辛苦了。」此外，在長遠考量上，他認為疫苗站的設立比快篩站重要，「這是為了我們8月之後的生活著想。」

▲▼新北市政府於江子翠重劃區所設立，佔地1200坪超大型疫苗接種暨快篩站今天啟用。一早便有不少透過線上預約的市民前來進行快篩，而新北市長侯友宜也到現場進行視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市政府於江子翠重劃區所設立超大型疫苗接種暨快篩站。（圖／記者湯興漢攝）

醫師姜冠宇曾參與剝皮寮歷史街區篩檢，3日他在臉書PO文中分析台灣目前的疫情狀況，直言對確診數繼續上升感到意外，因為在萬華區篩檢有感覺到現場陽性率降低，一度還討論過是否要裁撤或減少篩檢站班次，沒想到這兩天確診數又連續上升，顯然是有別處的感染源不斷生出染疫者，「我們這個6月可能要很辛苦了。」

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姜冠宇提醒，台灣經過這一波疫情衝擊，就算未來疫情壓制下來，要想再回到本土零確診的日子已經不可能了，現階段大家還是要積極減少與他人接觸的頻率。

至於疫苗的部分，姜冠宇認為，北區災情慘重，民眾就算現在打到第一劑疫苗，最快也要8週後才能打第二劑，打完還要3週才會產生足夠的抗體，「整個是為了3個月之後有效控制疫情在做準備，有限的疫苗，還是給第一線全國醫護軍警、老人、長照人員施打，阻止高度風險的人員轉重症，減少疫情時前線人力耗損。」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲姜冠宇認為，疫苗站設立比快篩站重要。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，若從長遠考量，姜冠宇建議，「疫苗站設立比快篩站重要，這是為了我們8月之後的生活著想」，因為台灣約有22萬名醫事人力可以協助施打疫苗，相當於每人每天要施打100人，但要怎麼在專責照護人力、篩檢人力之間取得平衡，以及疫苗的數量是否足夠，都是一大挑戰。

最後，姜冠宇提到，擴大快篩站在他的觀點看來，目標是監測已經證實爆發的社區做監控疫情，並搭配後續分艙分流的動線，「接下來如何針對新的感染源設立快篩站，既不會有檢驗能量塞車，也不會放任感染源無限蔓延，是考驗地方政府的智慧。」

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