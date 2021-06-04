設疫苗站比快篩站重要　醫「回到+0已不可能」：6月要很辛苦

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情未解，疫苗是唯一的解決辦法。醫師姜冠宇3日在臉書PO文中提到，經過這一波疫情衝擊，想再回到本土零確診的日子已經不可能了，「我們這個6月可能要很辛苦了。」此外，在長遠考量上，他認為疫苗站的設立比快篩站重要，「這是為了我們8月之後的生活著想。」

▲新北市政府於江子翠重劃區所設立超大型疫苗接種暨快篩站。（圖／記者湯興漢攝）

醫師姜冠宇曾參與剝皮寮歷史街區篩檢，3日他在臉書PO文中分析台灣目前的疫情狀況，直言對確診數繼續上升感到意外，因為在萬華區篩檢有感覺到現場陽性率降低，一度還討論過是否要裁撤或減少篩檢站班次，沒想到這兩天確診數又連續上升，顯然是有別處的感染源不斷生出染疫者，「我們這個6月可能要很辛苦了。」

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姜冠宇提醒，台灣經過這一波疫情衝擊，就算未來疫情壓制下來，要想再回到本土零確診的日子已經不可能了，現階段大家還是要積極減少與他人接觸的頻率。

至於疫苗的部分，姜冠宇認為，北區災情慘重，民眾就算現在打到第一劑疫苗，最快也要8週後才能打第二劑，打完還要3週才會產生足夠的抗體，「整個是為了3個月之後有效控制疫情在做準備，有限的疫苗，還是給第一線全國醫護軍警、老人、長照人員施打，阻止高度風險的人員轉重症，減少疫情時前線人力耗損。」

▲姜冠宇認為，疫苗站設立比快篩站重要。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，若從長遠考量，姜冠宇建議，「疫苗站設立比快篩站重要，這是為了我們8月之後的生活著想」，因為台灣約有22萬名醫事人力可以協助施打疫苗，相當於每人每天要施打100人，但要怎麼在專責照護人力、篩檢人力之間取得平衡，以及疫苗的數量是否足夠，都是一大挑戰。

最後，姜冠宇提到，擴大快篩站在他的觀點看來，目標是監測已經證實爆發的社區做監控疫情，並搭配後續分艙分流的動線，「接下來如何針對新的感染源設立快篩站，既不會有檢驗能量塞車，也不會放任感染源無限蔓延，是考驗地方政府的智慧。」