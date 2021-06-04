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簡訊實聯制編8億元預算！藍委轟「趁火打劫」...NCC出面解釋了

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 藍委發現，NCC在紓困4.0預算上，編列了8億元簡訊實聯制的支出。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委賴士葆3日在臉書質疑，國家通訊傳播委員會（NCC）在紓困4.0預算上，編列了8億元簡訊實聯制的支出，痛批是「趁火打劫」。對此，NCC也回應，民眾使用簡訊實聯制完全免費，編列8億元，是保守方式估算電信業者統包處理所有必要的業務。

台北市長柯文哲2日表示，中央實聯制是簡訊系統，一封約0.7元，若2300萬人一天一通就1600萬，一個月就花4.8億元，民進黨則澄清「這不是事實」，簡訊實聯制完全免費，其費用都由電信業者吸收。

▲▼立委賴士葆施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／資料照）

不過，國民黨立委賴士葆發現，NCC就編了「疫情防治之簡訊實聯制，⋯」的預算8億元，認為這個預算就是道地的「趁火打劫」，因為在5月19日行政院政務委員唐鳳還大喇喇地宣佈「簡訊實聯制、不收費、不留個資⋯並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用⋯」。

賴士葆批評，NCC怎麼敢偷雞摸狗的編了這筆預算，其他單位也有類似的情況，「我們會嚴加把關且刪除這類的預算，以免擴大債留子孫！」對此，NCC官員解釋，民眾在使用簡訊實聯制上是免費的，編列8億元，是給電信業者統包處理所有必要的業務，因為業者免去民眾的費用，而資料又由政府接收，於是秉持「使用者付費原則」，編列相關預算。

▲▼賴士葆發現NCC編列簡訊實聯制的預算8億元。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

▲賴士葆發現NCC編列簡訊實聯制的預算8億元。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

NCC官員指出，1年約80億則簡訊用電子發票來推估，1則簡訊算下來是0.1元，「當初8億元的估算，是用最保守的算法」。另外，如果未來疫情趨緩，民眾移動的機率增加，以1個人1天5則簡訊來計算，全台灣2300萬人，1 天大約有1億多則簡訊，只以1億來計算的話1年就是365 億，這樣1則簡訊大約僅有0.02元。

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