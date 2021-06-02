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寰宇新聞來「插花」　台數科等8系統CH52定頻華視新聞卡關

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲公廣集團《華視新聞資訊台》搶進中天新聞撤照後釋出的CH52。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC2日審議台數科集團所屬6家，以及及北港、大台中，合計共 8 家有線電視系統申請CH52播出《華視新聞資訊台》等頻道替補案。由於大台中的申請案中另涉及《寰宇新聞台》移頻CH85，使得該系統台 CH84~CH86播出3個新聞頻道，形成第二「新聞頻道區塊」，引起NCC委員關切，本案因而卡關，連帶影響華視順利上架CH52。

《中天新聞台》自去年12月12日自有線電視CH52下架後，目前已有中嘉集團旗下吉隆等12家，以及聯維、寶福、南國等，合計共15家約123.4萬戶(2021Q1)，已定頻CH52播出《華視新聞資訊台》，另有台灣數位光訊科技集團（台數科）旗下6系統、獨立系統北港、大台中，共52萬5992戶申請案在審議中，如果全數通過，《華視新聞資訊台》收視戶可達176萬戶，CH52市佔36.4%。

▲▼陳雅琳。（圖／華視提供）
▲陳雅琳接任華視新聞52台台長。（圖／華視提供）

然而NCC在2日審議中未通過台數科、北港、大台中申請案，發言人表示，是因為大台中有線電視另提出CH84-86開闢第二新聞頻道區塊，令NCC產生是否是單一系統的決定？還是整個產業界要一起考量做改變？

據了解，大台中有線電視目前的CH84播出《中部人文台》屬於地方頻道，CH86播出《威達超舜生活台》，也是有部份內容是製播地方新聞，都不算是全新聞頻道，但大台中申請將《寰宇新聞台》自CH116移至CH85，串連CH84~CH86，
形成類新聞頻道區塊。這項改變令NCC不敢冒然同意，也卡住了《華視新聞資訊台》上架CH52。

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