寰宇新聞來「插花」　台數科等8系統CH52定頻華視新聞卡關



▲公廣集團《華視新聞資訊台》搶進中天新聞撤照後釋出的CH52。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC2日審議台數科集團所屬6家，以及及北港、大台中，合計共 8 家有線電視系統申請CH52播出《華視新聞資訊台》等頻道替補案。由於大台中的申請案中另涉及《寰宇新聞台》移頻CH85，使得該系統台 CH84~CH86播出3個新聞頻道，形成第二「新聞頻道區塊」，引起NCC委員關切，本案因而卡關，連帶影響華視順利上架CH52。



《中天新聞台》自去年12月12日自有線電視CH52下架後，目前已有中嘉集團旗下吉隆等12家，以及聯維、寶福、南國等，合計共15家約123.4萬戶(2021Q1)，已定頻CH52播出《華視新聞資訊台》，另有台灣數位光訊科技集團（台數科）旗下6系統、獨立系統北港、大台中，共52萬5992戶申請案在審議中，如果全數通過，《華視新聞資訊台》收視戶可達176萬戶，CH52市佔36.4%。



▲陳雅琳接任華視新聞52台台長。（圖／華視提供）



然而NCC在2日審議中未通過台數科、北港、大台中申請案，發言人表示，是因為大台中有線電視另提出CH84-86開闢第二新聞頻道區塊，令NCC產生是否是單一系統的決定？還是整個產業界要一起考量做改變？

據了解，大台中有線電視目前的CH84播出《中部人文台》屬於地方頻道，CH86播出《威達超舜生活台》，也是有部份內容是製播地方新聞，都不算是全新聞頻道，但大台中申請將《寰宇新聞台》自CH116移至CH85，串連CH84~CH86，

形成類新聞頻道區塊。這項改變令NCC不敢冒然同意，也卡住了《華視新聞資訊台》上架CH52。