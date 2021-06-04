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6／5「芒種」節氣至！5生肖財運旺、屬豬朋友疫情後就去結婚

文／命理老師 邱彥龍

疫情緊繃中，時令已經來到六月，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6月5日節氣即將進入「芒種」，原本這將是一個有雨水就會有豐收的前兆，沒想到疫情來做亂，一切打亂。不過猴、羊、牛、豬、兔等五個生肖在6/5到6/21「芒種」期間幸運的是情、財兩得意，切記千萬不要以水逆為藉口，而疏忽了該有的溝通。

▲芒種節氣 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲芒種節氣 。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）

邱彥龍老師表示，6月5日下午18:51分進入芒種，月令轉換為甲午，《易經‧豐》卦曰：『亨。王假之，勿憂，宜日中。』這段期間，政府官員跟民眾所有隱蔽之事，將浮上檯面被揭露，因而受到眾人批判；或自己害到自己，找人幫忙、結果卻幫倒忙的事件都會頻繁發生。

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邱彥龍老師提醒，卦象顯示大家無需恐慌，芒種節氣會有「善心善念，正直正念」的大能量，有德之勢將會出現，來協助眾人度過難關，如同《易經》所言：『日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。』疫情只是過渡，時間可以解決一切，大家宜保持光明之心，無需惶恐。

在芒種節氣裡（6/5-6/21）運氣最旺的五個生肖，分別是：

Top5 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間原本可以外出得財，但防疫期間最好宅在家，只是莫忘仍需要多與客戶溝通聯繫，否則會因缺乏溝通或說話不當而得罪人，導致錯失良機。另外，雖然防疫在家，仍須保持積極進取之心，可招來財運。單身的兔男、兔女，會在工作、學習或宗教場合，遇到心儀想婚的終身伴侶，但邱彥龍老師還是提醒大家防疫優先，暫時不要外出，網路交流依然有機會。

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，6/5-6/21桃花運很旺，會有許多的追求者出現，但基本上你會猶豫而拖延很久，導致關係不明確，而給自己帶來沉重的壓力，邱彥龍老師提醒屬豬的朋友，不用想太多，等疫情警戒過後就去結婚吧！因為對象條件不錯，可協助奮鬥或者少奮鬥很多年。

▲芒種節氣 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

Top3 ：牛

屬牛的朋友，6/5-6/21財運特別好，會心想事成，想做什麼就去執行，成功賺錢機率95%以上，千萬不要自我放棄，但要小心被普通朋友拖累，朋友圈要好好過濾一下，同時要改掉健忘與口出惡言的壞毛病，否則說者無心，聽者有意，尤其「芒種」這段期間，屬牛者千萬不要說出詛咒的話，因為多半會應驗，邱彥龍老師提醒這段時間多說好話，並懂得珍惜好緣份，就可一生幸福。

Top2 ： 羊

屬羊的朋友，6/5-6/21溝通容易打結，思緒不清晰，但財運卻是相當好，會有飛黃騰達的感覺，因有神靈庇佑，但切忌自滿，否則運氣過了，還是會有突發狀況發生。感情方面，芒種這段期間屬羊者將人見人愛，自帶強力桃花磁鐵，不論前任、現任、以及原本未來將出現的人，有可能一起通通被吸過來。

▲芒種節氣 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，建議芒種這段期間要放下自我執著，不要用情緒做事，否則容易因小失大，只要拿捏好分寸與原則，不論事業、財運或桃花都可通四海，多給自己正能量，萬事皆可得。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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