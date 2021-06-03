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颱風暴風圈蓋南台灣！氣象局最快今日深夜發布「陸上警報」

▲▼彩雲颱風海上颱風警報第2報1730。（圖／氣象局）

▲氣象局針對彩雲颱風發布海上警報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第三號颱風彩雲生成，中央氣象局今日發布海上警報，預計明日颱風離台灣最近，暴風圈可能落在南台灣的陸地上，不排除會在今日深夜到後天清晨這段期間發布陸上警報，明日西南部降雨增加，中午前後雷陣雨發展明顯，山區、大台北地區有短時強降雨。

氣象局預報員林秉煜表示，彩雲颱風將向北轉往東北方前進，暴風圈陸續進入東沙島、巴士海峽、台灣海峽，在接近過程中，今明兩日東半部海面有較強陣風，海面風浪較大，西南部、中南部、恆春半島、宜花等沿海地區有長浪。

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颱風影響最明顯的時間點為明日下半天，西南部降雨增加，中午前後雷陣雨發展明顯，山區、大台北地區有短時強降雨，且降雨時間長、範圍廣，午後雨勢特別強，需多加留意。

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日午後須留意短時強降雨。（圖／記者李毓康攝）

目前颱風位於呂宋島西方海域，這個海域的環境對颱風較有利，明日北上離開後，預計維持輕度颱風趨勢，未來24到36小時可能維持輕度颱風或減弱為熱帶性低氣壓，氣象局不排除針對南台灣縣市發布陸上警報，時間點可能為今日深夜到後天清晨，不過即使減弱為低壓，明日仍有強風、長浪、大雨發生機會。

至於颱風是否能讓南部水庫順利進帳，根據目前預測，除明日南部山區降雨明顯外，後天清晨南部地區也會有大雨發生機率，對牡丹水庫進帳而言相當有希望。

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