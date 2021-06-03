快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

▲空軍幻象2000戰機（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

空軍司令部3日表示，一架幻象2000戰機稍早在台中清泉崗基地，執行飛行訓練時，起飛前飛行員發現飛機故障燈號亮起，因此緊急放棄起飛。空軍強調，人機均安，詳細原因仍待後續調查。

空軍下午表示，一架幻象2000戰機本來要執行例行性飛行訓練，不過在戰機起飛前，飛行員有主動發現飛機故障燈號亮起，因此緊急放棄起飛。

對此，空軍指出，在幻象2000脫離跑道後，經檢查是右主輪癟氣、左主輪爆胎；空軍司令部的專案小組已經著手調查原因。