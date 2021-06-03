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快訊／彩雲颱風海警發布！「首波警戒範圍」曝光

▲▼彩雲颱風路徑。（圖／氣象局）

▲颱風彩雲路徑。（圖／氣象局，下同）

記者周姈姈／台北報導

今年第三號颱風「彩雲」生成，中央氣象局於今（3）日16:00發布海上警報，首波警戒範圍為東沙島海面及巴士海峽。彩雲將在明天最接近台灣，南部、東南部、中部將因颱風水氣影響，有不定時的短暫陣雨或雷雨。

根據氣象局預報，颱風14時的中心位置在北緯 17.5 度，東經 118.5 度，即在恆春的南南西方約 550 公里之海面上，以每小時19公里速度，向北轉東北進行，近中心最大風速每秒 18 公尺（約每小時 65 公里），相當於 8 級風。氣象提醒，颱風的暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面及巴士海峽將構成威脅。

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▲輕度颱風彩雲海上發布颱風警報。（圖／氣象局）

▲輕度颱風彩雲海上發布颱風警報。

氣象局課長林秉煜於下午記者會表示，颱風彩雲路徑未來可能會以北轉東北時速19公里移動，預計明日下半天到晚上會來到台灣南部海域，以現在的環境來說，海溫足夠維持颱風現在的強度，隨著颱風來到西南方海域之後，這裡的海溫相對較弱，垂直風切也較強，不太有利維持強度，因此明天下午可能會繼續維持輕度颱風或減弱。

林秉煜提醒，明天是颱風最接近台灣的時候，尤其是東沙島海面、巴士海峽、東半部海域要注意浪大，西南部海域、恆春半島和東半部地區都可能會出現長浪，請民眾暫停海邊活動，海上作業船隻也要多加留意。

至於明日天氣，林秉煜指出，明日白天西南部和東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後山區和大台北地區可能會有短延時強降雨，也就是「短時間內會下猛烈大雨」，午後雷陣雨則是時間來得早、持續較久。

林秉煜也補充，6/5~7會受到滯留鋒影響，西半部、東北部可能出現短延時強陣雨、局部大雨或豪雨，花東地區則是會有局部短暫雷陣雨情形，6/8之後鋒面遠離，下雨情況才會變局部。

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