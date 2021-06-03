快訊／朱學恒送花籃給柯文哲　「人命不如股價、阿北罵的真好」

▲朱學恒3日送北市府花籃。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

「宅神」朱學恒1日送2對花籃到衛福部疾管署，附上紙卡寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」嘲諷疫情指揮中心，之後又送花籃給鴻海創辦人郭台銘表示「我挺做事的人」。到了3日，朱學恒又送花籃到台北市政府，只見上面指名要送給台北市長柯文哲，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好。」

朱學恒1日送上寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」文字的花籃給指揮中心，文末更寫上「朱學恆暨全體觀眾敬上」，引發外界正反論戰。

事隔一日，朱學恒送花籃給願意自掏腰包幫忙買疫苗的郭台銘，字卡上寫著「俠之大者，為國為民，商之大者，福國利民」，並認為郭台銘被衛福部提出條件刁難，「明明是政府該做的事情，民間忍不住出手救民於水火之中，主動用自己的錢做，感謝他們幫忙都來不及了，政府怎麼會反而姿態高傲的審核，側翼還又攻擊要做事的人呢？難道台灣民眾只是要個疫苗救命有這麼難嗎？」

到了3日，朱學恒又送花籃，這次是送給台北市長柯文哲，上面寫著「柯阿北，人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好。朱學恒暨全體觀眾敬上。」據了解，該花籃一開始是放在台北市政府一樓外面，市府人員已經將花籃收放到府內，但尚未放到市長室內。