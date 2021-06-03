年輕人鬆懈？台大醫曝「關鍵時間點」質疑　網嘆：阿中邏輯崩壞

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續嚴峻，陳時中今（3日）在防疫記者會上指出，疫情不太樂觀，並直指20~39歲的年輕人「防疫鬆懈」，掀起網路上一片罵聲。對此，前台大感染科醫師林氏璧也不以為然表示，「為何要說是年輕人有點防疫鬆懈呢？前兩天疫情平穩，所以移動和群聚都比較多，這應該是反應在7到14天後的確診數字才對吧！」

陳時中在防疫記者會上指出，「20歲至39歲年輕人的染疫比例，在5月10日以前，此族群染疫比例為34.3%，而5月11日至6月2日這波，雖然60歲以上的比例大幅增加，但年輕人的比例則降到19.9%。但是從6月3日的數據，年輕人的比例升至25.2%，比例是在增高。」陳時中說，「可能是因為前兩天疫情平穩，所以移動和群聚都比較多，我覺得在年輕人的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈。」

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▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

對此，林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」對陳時中的分析提出質疑，今天苗栗移工新增34人 ，他們應該有很大機會是20到39歲吧？「這足以解釋今天年輕人染疫比率增加5%不是嗎？」他指出，為何要說是年輕人有點防疫鬆懈呢？且前兩天疫情平穩所以移動和群聚都比較多，這應該是「反應在7到14天後的確診數字才對吧！」

林氏璧也提到，當然我認為感染進入較年輕的族群也是不可避免的事情，防疫時間拖久，國外滿多年輕人出現輕忽的現象，因為覺得自己就算染疫也多是輕症或是無症狀，不在乎。但這個病對整個社會是公衛災難，再從年輕人傳回老年人，不堪設想。

貼文一出，立刻引起許多網友留言，「時中說話越來越沒有邏輯了」、「時中邏輯崩壞了」「好像最先鬆懈的是疫情指揮中心耶？」、「今天的發言完全不及格」、「我沒討厭阿中，但聽到這句話時，還有種你在講什麼的感覺」。