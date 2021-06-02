護理師遭砍傷陳時中致歉　剛動完刀的她暖回「一句話」讓人超不捨

▲陳時中6月2日前往雙和醫院探視受傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者嚴云岑／台北報導

新北雙和醫院5月31日發生確診者砍傷護理師事件。中央疫情指揮官陳時中6月2日前往雙和醫院探視受傷的護理師，代總統與蘇院長致贈慰問金外，總統也透過電話對護理師表關心。醫福會執行長王必勝更透露部長與護理師對談內容，受重傷也不願責怪他人的態度，讓人更加不捨。

雙和醫院爆發5月31日上午發生醫療暴力事件，一名62歲的確診男子，在11樓負壓隔離病房疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，其中一人肌腱與神經傷勢嚴重，雖已治療完成，但復健治療恐要6個月，目前仍有2人住院治療中。

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王必勝提到，部長是在下午5時許前往探視，在每位護理師房間各停留10分鐘，除了轉達總統與蘇院長的慰問金外，總統也當場致電關懷，並對他們在執勤期間受到傷害感到不捨；另也對在疫情期間無法親自前往表達歉意，並鼓勵護理師多休息、早日康復，也表示已告知法務部，要對加害者依法規處理。

王必勝說，手部韌帶遭砍傷的護理師，因為剛開完刀身體虛弱，在聽聞總統和部長道歉後，暖心回應「不是大家造成的」，也堅強表示自己會努力好起來。由於傷勢即刻獲得處理，王必勝說，他認為處理完馬上復健，痊癒機會非常大，希望未來有機會完全康復。