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居家隔離也有生活日常！台東發送「TT守護包」　首波150份

▲首波發出居家隔離民眾150份「台東TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

首波發出居家隔離民眾150份「台東TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全台疫情持續延燒，三級警戒已來到第二周，台東縣自5月22日有確診者後，截至6月1日止確診數已達17人，面對看不見的敵人，縣府團隊除持續在第一線全力守護鄉親的健康，貼心關懷特別準備「台東TT守護包」發送給居家隔離民眾，並於5月31日首日發出將近150份送達鄉親手中，縣長饒慶鈴期望鄉親防嚴格遵守防疫規定，齊心守護家園共渡難關。

▲首波發出居家隔離民眾150份「台東TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼守護包內含衛教貼心關懷、防疫及民生物資等綠色飲食。

社會處表示，在疫情持續升溫的狀況下，居家隔離是不得不採取的作為，饒縣長了解居家隔離民眾，因擔心自己染疫和憂慮家人健康，心情會非常不安，特別準備了「台東TT守護包」，透過縣內鄉鎮市公所村里鄰系統，協助發送給居家隔離民眾。守護包送出之前，再三細心檢視內容物，包含衛教貼心關懷、防疫及民生物資，除了蘋果、洋蔥、營養口糧、保久乳等種類多元豐富（綠色飲食）。

▲首波發出居家隔離民眾150份「台東TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

「台東TT守護包」裝有饒慶鈴的溫馨小卡，鼓勵的小卡上寫著：「台東防疫同心守護，縣府團隊與鄉親同在」，並提供文化處線上閱讀及國家圖書館百部以上線上電影，縣府希望隔離者不因被限制行動而影響日常，；另對每日新增隔離名單滾動發給，以達到落實防疫政策。

▲首波發出居家隔離民眾150份「台東TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

「TT守護包」內附饒慶鈴關懷溫馨小卡。

另外，縣長饒慶鈴特別指示，優先補助太麻里、金峰鄉各50萬元防疫經費及提供充足的防疫物資（酒精與輕便雨衣），以增強防疫量能；另原民會已允原民鄉鎮動用「基本設施維護費」購買防疫物資。

饒慶鈴再次提醒鄉親，務必口罩戴好戴滿、減少不必要的社交活動及外出，從自身做好防護，目前大家仍不能心存僥倖及鬆懈。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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