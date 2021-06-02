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看準疫情「宅經濟」民眾恐懼面交　網販PS4、Switch騙64民眾受害

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情演俊，刑事局偵九大隊發現有歹徒搭上疫情「宅經濟」買空賣空販售PS4、Switch等高價遊戲機進行網購詐騙，莊姓男子（21歲）涉嫌假網拍詐財得手逾新台幣20萬，刑事局幹員獲報後進行網路偵察，5月27日行動在新北市將莊男逮捕歸案。

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪，圖為他在臉書社團刊登的假拍賣圖文。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，莊嫌從去年9月起陸續在臉書假販售Airpods Pro耳機、PS4遊戲主機、Switch遊戲片、以及高價顯示卡等物品，卻進行買空賣空詐騙，莊男先在臉書社團發布文章假販售商品，再從知名購物網站平臺下單購買商品。

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破莊姓男子買空賣空假網拍詐騙犯罪，警方起獲他詐騙收款帳號、手機等犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

莊嫌並提供網拍平台的金融虛擬帳號提供被害人匯款，當被害人匯款後，莊男就惡劣取消交易，導致被害人匯款無法取回，莊嫌以此類似三方詐騙的手法進行詐騙，當被害人匯款後，未收到上述商品且失聯，刑事局偵九大隊會同北市信義警分局共組專案小組調查，並報請新北地檢察署騰股檢察官指揮偵辦。

警方3月下旬持搜索票前往莊嫌住家搜索，當場查獲莊嫌並查扣犯案手機、金融卡等贓證物，警詢後解送地檢處並持續清查被害人，於5月下旬展開第2波移送，警方統計莊男精心策畫的假網拍被害人高達64人，詐騙金額超過新臺幣20萬元。

刑事局藉此案例呼籲，台灣疫情警戒提升至三級警戒，歹徒利用疫情期間民眾急於搶購居家娛樂商品，且無心面交心態進行詐騙，警方提醒民眾善用網路拍賣平台進行交易避免匯款受騙，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線求證。

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