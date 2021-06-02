名嘴喊「過頭了！」搬歷史人物要朱學恒道歉　釣出本尊回應

▲朱學恒送4盆高架花籃。（圖／讀者提供）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴朱學恒1日送4盆高架花籃到衛福部疾管署門口，批評官員「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引發熱議，連行政院長蘇貞昌都批評，詛咒努力的人非常不恰當，花籃之戰就此展開。朱學恒2日再度表示「防疫是科學，不是神學」，同樣是名嘴的黃創夏則要他道歉，朱學恒也親自回應。

對於外界誤解、以及蘇貞昌直指送告別式花籃，朱學恒1日在臉書粉專澄清，他送的是高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈。此外，他也批評，過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了4個花籃就跳出來，是良心發現嗎？

針對有人在網路發起寫紙條力挺陳時中的活動，朱學恒2日在臉書表示，現在覺青還在盲目寫卡片挺時中，就是陳時中沒做正規事台灣才會淪落至此，防疫是科學，不是神學，寫卡片挺指揮中心每天病亡人數會減少嗎?沒有疫苗，拍陳時中一萬次馬屁也不會有用的，因為防疫就是科學，病毒只遵照科學原理運作，以為可以僥倖、可以用政治手法逃過，不行就是不行。

對此，黃創夏2日在臉書表示，雖不迷信，但也要會尊重，牛頓丶愛因斯坦丶霍金等理工男，對信仰丶皇家儀典丶諾貝爾奬儀式，可能明知「不科學」都會尊重，「過頭了，道歉吧！」黃創夏貼文一出，釣出朱學恒親自留言回應「監督政府剛好而已，在你這邊的同溫層才會覺得需要道歉」。

▼黃創夏要朱學恒道歉，釣出朱學恒回應。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

