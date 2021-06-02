PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

記者張乃文／綜合報導

宅神朱學恒1日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，遭外界解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，也掀起網友議論。而今《ETtoday新聞雲》記者前往指揮中心現場，發現陸續有花店送花籃到門口擺放，且上頭還寫著「共抗疫情，一起加油」等字卡，並署名「好國好民」替CDC同仁打氣。

▲疾管署今早門口擺滿支持者贈送的花籃。（圖／記者黃國霖攝，下同）

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名嘴朱學恒送4盆喪禮花籃到疾管署，還附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」等字句的卡片。事情一出引起外界憤怒，更釀成一場花籃大戰。不僅行政院長蘇貞昌批評，這種行為非常不恰當；而立委莊瑞雄北區執行長林延鳳更在1日下午，與婦女團體一起去疾管署送花束，替第一線同仁加油。

除此之外，今天一早就陸續有花店人員送花籃到指揮中心，整排擺滿門口，不同於朱學恒的憤怒字卡，此批花籃所附上的卡片紛紛寫上「我支持中央疫情指揮中心，CDC加油」、「夙夜匪懈，為民前鋒」、「同島一心」、「共抗疫情，一起加油」等打氣字句。

不過，工作人員拍照留存後，又將花籃放回車上，僅將聲援小卡留下。業者透露，「昨天可以收，且是主任代收，今天可能有什麼問題」，後續還要再另外處理。