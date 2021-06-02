15歲少年穿裙子遭退學　教師換裝發起運動力挺學生

穿裙男生示意圖。（圖／板中學生會提供）

實習記者巫彥臻／綜合報導

西班牙15歲少年戈麥斯（Mikel Gomez）在去年穿裙子上學，竟被學校退學並轉介給心理學家，全國教師因此發起了「#服裝無性別（#laropanotienegenero、#clotheshavenogender）」運動，許多男老師響應穿著裙子走進教室，希望打破大眾對性別的框架與刻板印象。

戈麥斯去年11月4日在TikTok發表影片，至今已突破58萬觀看次數，解釋他想支持女權主義和多元性，該日就變成了「穿裙上學日」。數名教師與學生加入運動，其中一位穿裙上課的老師比那斯（Jose Piñas）表示：「20年前在這所學校因性取向遭受迫害和侮辱，當時許多教師不以為然，現在我想聲援我的學生戈麥斯。」

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，近期延燒到 Virgen de Sacedon小學，5月初該校男學生因穿動漫T恤被霸凌，37歲奧爾特加（Manuel Ortega）和36歲的委拉斯卡茲（Borja Velazquez）也開始穿裙子力挺學生，提倡多元與包容。

奧爾特加在社群平台寫道：「一所教育理念為尊重、多元化、男女合校和寬容的學校，穿什麼都行！我們加入了#服裝無性別運動。」兩位男老師也表示穿裙子不是只為了在社群上瘋傳，而是希望「促進寬容和尊重」，並邀請其他老師跟著這樣做。

大多數家長給予這些老師正面評價，一名家長表示：「我13歲兒子昨天穿裙子上學，我很驕傲。」另一名家長則提到：「高中時期有時非常殘酷，你需要在不會受攻擊的情況下，找到自己的定位。」但也有40歲家長質疑，自己不仇同、無種族主義，但無法理解穿裙子上學的原因。